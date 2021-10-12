В Хабаровске выросли цены на проезд в общественном транспорте: разбираемся, что стало причиной Фото: Социальные сети

Новость о повышении проезда в хабаровском маршруте №88 ошарашила жителей краевой столицы. Буквально 11 октября в соцсетях появилось фото объявления, размещенного в маршрутном такси. Судя по нему, уже с 13 октября на маршруте повысят цену за проезд с 35 рублей до 40. Такой поворот событий мало кого устроил. Ведь маршрут не самый длинный – всего 20 остановок.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ?

Несмотря на все недовольства хабаровчан, городские и краевые профильные комитеты и управления уверили, что процедура повышения цены за проезд была полностью законна. Стоит понимать, что 88 маршрут обслуживается частным перевозчиком.

- В Хабаровском крае есть два вида маршрутов: с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Маршрут №88 относится к нерегулируемым маршрутам. В такой ситуации перевозчик устанавливает тарифы самостоятельно, согласно федеральному закону №220. Единственным условием повышения цен является своевременное информирование организатора перевозок, в нашем случае – это администрация Хабаровска, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Стефанчук, начальник отдела регулирования цен и тарифов на товары и услуги краевого комитета по ценам и тарифам.

В комитете уточнили, что предоставлять информацию об изменении цен необходимо за месяц. К тому же, отметили, что перевозчик имеет право менять цену на проезд несколько раз за год.

- Перевозчик, занимающийся маршрутом №88, заблаговременно предоставил уведомление в соответствии с законодательством. В связи с этим уведомлением они сейчас повышают цену на проезд. Они имеют на это полное право, - рассказал «КП» - Хабаровск» Анатолий Тимошенко, начальник отдела организации регулярных перевозок городского управления промышленности, транспорта, связи.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Ранее администрация Хабаровска сообщала, что в связи с ростом цен на топливо, детали и обслуживание транспорта, себестоимость проезда одного пассажира оценивается в 41 рубль. При том на городских автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах цена за проезд одна из самых низких в Хабаровске – 28 рублей. Дешевле в городе только маршрут №27 – 25 рублей с 1 пассажира, №86 и №87 – 20 рублей за проезд.

- Комитет по ценам и тарифам занимается только регулируемыми тарифами. В Хабаровске такие тарифы распространяются на МУП «ГЭТ». Предприятие уже обратилось в комитет. Сейчас проводится экономическая экспертиза представленных документов. Сказать, какой будет тариф и когда он будет изменен, пока преждевременно. Итоги будут известны не ранее конца ноября, - добавила Светлана Стефанчук.

Говорить о том, что вскоре во всех трамваях, троллейбусах и автобусах № 1С, № 1Л, № 29П проезд будет стоить 41 рубль, нельзя. Ситуация будет ясна только после проведения экспертизы.

Цены на проезд по всей стране разнятся. Например, в Екатеринбурге поездка на общественном транспорте стоит 28 рублей. В Москве гораздо дороже – 57 рублей, но в городе активно используют проездные карты. Так стоимость за 1 поездку снижается. Такая же ситуация и в Санкт-Петербурге. Без проездного с одного пассажира берут 55 рублей. В Хабаровске же цены за проезд варьируются от 20 рублей до 40 (с 13 октября на маршруте №88).

- Пока никто из других перевозчиков не уведомлял нас о повышении цен на проезд, - добавил Анатолий Тимошенко.

До некоторых пор повышение стоимости проезда в общественном транспорте коснется лишь маршрута №88. К зиме могут повысить цены и на городской транспорт. Будут ли менять цены другие перевозчики – пока неизвестно.

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Маршрут принадлежит коммерческому перевозчику (подробнее)