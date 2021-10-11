«Маруся» мини-версия: «Ростелеком» запустил в продажу новую компактную умную колонку

Мощность звука гаджета составляет 5 Вт. Это одна из сам. Это одни из самых громких компактных колонок с голосовым управлением

В Хабаровском крае «Ростелеком» запустил в продажу умную колонку «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group. Она появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома», ее также можно приобрести в рассрочку. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и «Умным домом».

Новая компактная колонка весит всего 305 граммов вместе с блоком питания и имеет небольшие габариты: 4, 5 см в высоту и 10 см в ширину. На «Капсуле Мини», в отличие от обычной «Капсулы», есть цифровой светодиодный дисплей, который выводится время, прогноз погоды, таймер, эмоции голосового помощника и другие данные. При этом мощность звука составляет 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

Благодаря «Марусе» через «Капсулу Мини» можно написать сообщение или позвонить другу из «ВКонтакте», найти рецепт блюда, помочь детям выучить английский и таблицу умножения, включить музыку или подкаст, и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.

«Все функции большой умной колонки с голосовым помощником «Маруся» теперь доступны в ее мини-версии. «Маруся» отлично справляется с функциями домашнего помощника и собеседника: поможет в поиске информации, развлечет, побеседует на заданные темы, установит будильник, займет детей игрой, расскажет сказку или включит музыку», — рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Голосовой помощник «Маруся» без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Для взаимодействия колонки и ТВ-приставки не нужны провода, запустить функционал можно голосом: после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Также Маруся помогает с «Умным домом»: исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности.

Умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в офисах розничной сети компании «Ростелеком» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, заказать на сайте rt.ru, через единый номер 8 800 100 08 00.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.