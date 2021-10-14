Картофель в торговых точках Хабаровска стоит по цене 60-70 рублей за килограмм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фермеры Комсомольского района Хабаровского края выдвинули неутешительный прогноз – к концу 2021 года картофель подорожает до 90 рублей за килограмм. Такие выводы сельхозпроизводители сделали на основе того, что собранного урожая так много, что его негде хранить. Поэтому картофель приходится продавать с поля. Из-за насыщения местной продукцией, в октябре цена на рынке может снизиться, но ненадолго.

- Лично у нас получился неплохой урожай, лучше, чем прошлом году. Но тот же картофель нам попросту негде хранить, поэтому мы распродаем его, как говорится, «с поля». Картофель по такой привлекательной цене быстро закончится. Логично, что запасов на зиму не хватит и нам придется покупать привозную картошку по соответствующей цене, - отметил Владислав Кузьминов, председатель сельскохозяйственного кооператива «Молодежный» Комсомольского района.

В этом поселке находятся три картофелехранилища, но не все фермеры могут ими воспользоваться. Недоступны и площади АО «Плодоовощи» в Комсомольске-на-Амуре, так как предприятие обанкрочено. Краевые власти обратили внимание на эту проблему.

- Овощехранилища в поселке Молодежный включены в прогнозный план приватизации краевого государственного имущества на 2021 год. Ввод их эксплуатацию позволит хранить до 1000 тонн картофеля и овощей, а также создать новые рабочие места, - заявили в минсельхозе Хабаровского края.

Однако фермеры не разделяют оптимистических настроений чиновников министерства. Они считают, что пока сотрудники ведомства строят прогнозные планы, цены на картофель и другие овощи будут расти и дальше. И дело тут не только в нехватки мест для хранения.

- Сегодня картофель в магазинах продается по 55-60 рублей, продукт привозной и не самого лучшего качества. А на рынке цена за кило картошки уже доходит до 70 рублей. В прошлом году в это же время картофель можно было купить за 30-40 рублей. Есть проблема «обнуления» железнодорожного тарифа на поставку овощей из западных регионов России. В прошлом году нам помогло то, что закупали по 9 рублей и не тратились на перевозку. Это позволяло продавать товар на месте по 25-30 рублей. Но эта льгота не применяется, когда ты везешь семенной картофель. Его раз в шесть лет надо завозить. Тем самым нам отбивают охоту развивать сельхозпроизводство на Дальнем Востоке. Получается, проще быть спекулянтом, чем фермером, - сообщил Максим Аликин, председатель сельхозкооператива «Кооператор Комсомольска».

Цена на корнеплод зависит от многих факторов – погодные условия, количество посевных площадей, объем собранного урожая, рыночных условий. В краевом минсельхозе также признали проблему с ростом цены на картофель.

- Сейчас у нас идет рост цен на картофель, точный прогноз вам никто не даст. В среднем картофель сейчас стоит 62 рубля за килограмм, отмечается рост динамики по сравнению с сентябрем 2020 года. Наш край привозной и поэтому мы сильно зависим от соседних регионов. В той же Амурской области неурожай, поэтому краю приходится закупать картофель из более дальних регионов, что сказывается на цене. Местные фермеры обеспечивают всего лишь 6 процентов от общего валового сбора картофеля, все остальное это личные подсобные хозяйства. Фермеры в этом году собрали больше картофеля, чем в прошлом году, но этого все равно не достаточно, чтобы удовлетворить спрос потребителей. Из Китая продукт уже год не завозится из-за жестких фитосанитарных правил, - рассказала «КП-Хабаровск» Алла Сорока, начальник управления торговли министерства сельского хозяйства, торговли, и пищевой промышленности Хабаровского края.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае нет государственных предприятий торговли, по которым можно было бы отследить, сколько нужно завозить картофеля и по какой цене, чтобы всем точно хватило до конца года.

- Все фермерские предприятия в регионе частные и они сами определяют цену, исходя из тех понесенных затрат на хранение и полученного ущерба во время тех же паводков. Например, в 2020 году до 20 процентов картофеля пропало, что также повлияло на рост цены популярного корнеплода, - заключили в ведомстве.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней (АЧС) добралась до Хабаровска. Опасную болезнь нашли у животных одного из городских хозяйств. Вирус поражает животных в любое время года, распространяется быстро и несет огромный ущерб.