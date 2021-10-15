В Хабаровском крае во время взрыва газа в жилом доме пострадала женщина Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранним утром 15 октября в одним из жилых домов Амурска произошел взрыв бытового газа. Пострадала хозяйка квартиры, в которой случилось ЧП.

Как сообщили в региональном МЧС, пожарных вызвали очевидцы. Прохожие на улице заметили черный дым, идущий из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома проспекта Комсомольский.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси, вызвавший пожар. Огонь тушить не пришлось — он погас сам.

Из квартиры на машине скорой помощи в больницу была доставлена пожилая женщина. 85-летняя пенсионерка получила серьезные ожоги.

Напомним, что в конце сентября в Верхнебуреинском районе произошел взрыв газа в канализации. ЧП случилось на одном из объектов ООО «БАМ Сервис» и унесло жизни двух рабочих. Сотрудники предприятия ремонтировали аэратор - воздушный канал с клапаном, который регулирует воздушное давление внутри трубы. Мужчины проводили слесарные работы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.