Взрыв газа в Хабаровском крае: два человека погибли, возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в поселке Новый Ургал Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе произошел взрыв газа в канализации. ЧП случилось 27 сентября на одном из объектов предприятия ООО «БАМ Сервис». Взрыв унес жизни двух рабочих.

Трагедия произошла в поселке Новый Ургал. «БАМ Сервис» занимается обслуживанием основных канализационных сооружений населенного пункта. Сотрудники предприятия ремонтировали аэратор - воздушный канал с клапаном, который регулирует воздушное давление внутри трубы. Мужчины проводили слесарные работы.

ЧП на ход подготовки к отопительному сезону не повлияло Фото: Прокуратура Хабаровского края

Примерно в 14:30 часов по хабаровскому времени произошел хлопок газа - взорвался газометан. ЧП закончилось трагически, разрушений нет. В обстоятельствах разбирается краевой Следственный комитет.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению правил безопасности на производстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сотрудники предприятия ремонтировали аэратор Фото: Прокуратура Хабаровского края

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии. Свою проверку проводит прокуратура региона.

- Выясняются обстоятельства произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований техники безопасности на производстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

ЧП на ход подготовки к отопительному сезону не повлияло.

Примерно в 14:30 часов по хабаровскому времени произошел хлопок газа Фото: Прокуратура Хабаровского края

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