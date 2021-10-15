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Общество15 октября 2021 11:52

Кругом овраги: хабаровчане пожаловались на произвол коммунальщиков

Местным жителям мешают перекопанные улицы и опасная техника
Илья ФЕДУЛОВ
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Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

В Хабаровске на улице рабочие сломали проход к частному дому, расположенному на пересечении улиц Пермская и Костромская. Рабочие выкопали овраг в человеческий рост во время ремонта дороги. Из-за этого даже простой поход за водой превращается в полосу препятствий.

- Дорогу должны были сдать еще в сентябре. А сейчас вообще непонятно, когда все это закончится. У нас частный дом, воду невозможно принести. Мы всей семьей теперь должны прыгать, так? - возмутилась пострадавшая жительница частного дома.

Возмущенные жители обратились с жалобой в управление дорог и благоустройства. По данным ведомства, работы на этом участке планируют завершить к концу октября. Также жильцы выложили видео и фото произвола дорожников в соцсети.

Овраг с человеческий рост на пересечении улиц Пермская и Костромская в Хабаровске
Видео: городской паблик glaznaroda_khv

На пост обратили внимание в городской администрации.

- Автор видео обратилась к нам. Вопрос передан в работу в управление дорог и внешнего благоустройства администрации города, - сообщили в ведомстве.

Также, еще в начале сентября, дорожники перекопали подход к продуктовому магазину, расположенному по адресу Вяземская, 20А, недалеко от улицы Степной. Из-за этого образовался широкий овраг около двух метров в ширину. Проблему до сих пор не устранили.

Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

Жителям соседних домов сначала приходилось обходить обрыв сзади, рискуя свалиться в двухметровую яму, чтобы попасть внутрь. Позже кто-то положил мост через овраг. Однако всех проблем это не решило, так как двор, рядом с которым находится магазин, тоже перекопан.

- Дорожные рабочие постоянно мешают жильцам шумом и во время управления техникой нарушают технику безопасности - ковши с землей поднимаются прямо над головами проходящих людей, - сообщила «КП» - Хабаровск» местная жительница.

Напомним, к концу месяца дорожные службы при содействии администрации должны отремонтировать 152 хабаровских двора. На эти цели выделено 72 миллиона рублей. Масштабный проект планируется завершить уже 30 октября.

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