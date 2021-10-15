Кругом овраги: хабаровчане пожаловались на произвол коммунальщиков

Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

В Хабаровске на улице рабочие сломали проход к частному дому, расположенному на пересечении улиц Пермская и Костромская. Рабочие выкопали овраг в человеческий рост во время ремонта дороги. Из-за этого даже простой поход за водой превращается в полосу препятствий.

- Дорогу должны были сдать еще в сентябре. А сейчас вообще непонятно, когда все это закончится. У нас частный дом, воду невозможно принести. Мы всей семьей теперь должны прыгать, так? - возмутилась пострадавшая жительница частного дома.

Возмущенные жители обратились с жалобой в управление дорог и благоустройства. По данным ведомства, работы на этом участке планируют завершить к концу октября. Также жильцы выложили видео и фото произвола дорожников в соцсети.

На пост обратили внимание в городской администрации.

- Автор видео обратилась к нам. Вопрос передан в работу в управление дорог и внешнего благоустройства администрации города, - сообщили в ведомстве.

Также, еще в начале сентября, дорожники перекопали подход к продуктовому магазину, расположенному по адресу Вяземская, 20А, недалеко от улицы Степной. Из-за этого образовался широкий овраг около двух метров в ширину. Проблему до сих пор не устранили.

Овраг на улице вяземской, 20а. Фото источник «КП»

Жителям соседних домов сначала приходилось обходить обрыв сзади, рискуя свалиться в двухметровую яму, чтобы попасть внутрь. Позже кто-то положил мост через овраг. Однако всех проблем это не решило, так как двор, рядом с которым находится магазин, тоже перекопан.

- Дорожные рабочие постоянно мешают жильцам шумом и во время управления техникой нарушают технику безопасности - ковши с землей поднимаются прямо над головами проходящих людей, - сообщила «КП» - Хабаровск» местная жительница.

Напомним, к концу месяца дорожные службы при содействии администрации должны отремонтировать 152 хабаровских двора. На эти цели выделено 72 миллиона рублей. Масштабный проект планируется завершить уже 30 октября.