Ссорились из-за денег и чуть не подрались: стали известны подробности скандального изъятия сестер у родной тети в Хабаровском крае

Восемь детей остались одни после смерти мамы Фото: Скриншот с видео

Скандал с изъятием детей в Бикине обрастает подробностями. Напомним, что соцсети облетело видео, на котором двух девочек забирают из дома и якобы насильно отправляют в приют. Сестры истошно вопят, бьются в истерике и пытаются высвободиться из рук сотрудников полиции и органов опеки. Душераздирающее зрелище заставило большинство пользователей встать на сторону семьи, но ситуация оказалась не совсем однозначной.

СКАНДАЛЬНОЕ ВИДЕО

На кадрах 13-летняя Сабрина и 12-летняя Милена, которые пытаются отбиться от взрослых. Девочек забирают в приют, где их ждут еще шестеро братьев и сестер. Восемь детей остались одни после смерти мамы - она скончалась в феврале 2021 года от рака. Отец находится в СИЗО по тяжкой статье, какой - не раскрывается.

Опеку над осиротевшими детьми решила взять их тетя Екатерина, которая воспитывает шестерых своих ребятишек. Успех затеянного мероприятия теперь зависел только от женщины. Она должна была обеспечить детям необходимые условия, среди которых - не подвергать ребятишек опасности и обеспечивать минимальными потребностями: одеждой, едой, водой, спальными местами, собственными уголками для занятий и так далее. Но все пошло не по плану.

- Дети хоть и воспитывались в неплохих условиях, но часто ссорились из-за денег. Тетя просто выгнала пятерых детей в приют на почве финансовых вопросов. Шестого ребенка забрали прямо из детского сада. Все дети были негативно настроены к сотрудникам органов опеки и полиции. Ребятишки считают, что им все вокруг должны, - рассказал «КП» источник в органах опеки и попечительства региона.

ПРОВОКАЦИЯ

В итоге все суды Екатерина проиграла, но всех племянников добровольно отдавать не захотела. Кульминацию конфликта - изъятие Сабрины и Милены - видела вся страна благодаря видео, которое выложили родственники. Снизить накал страстей не помогла даже их старшая сестра - 15-летняя Самира, которая приехала поддержать младших. Слово за слово, и девочки разругались.

- Потасовку спровоцировали заинтересованные родственники, которые не согласны с решением суда об отказе в передаче детей им на воспитание. Во время инцидента должностные лица действовали в рамках своих служебных полномочий. Напротив, они разнимали девочек, чтобы те не нанесли друг другу телесные повреждения, - прокомментировал Владимир Цебизов, официальный представитель министерства образования и науки Хабаровского края.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас ребятишки находятся в детском доме, с ними работают психологи и педагоги. Девочки помирились. На детей не оказывается никакого физического и психологического давления. Вопросы дальнейшего жизнеустройства тоже в работе. В неоднозначной ситуации с семьей разбираются правоохранительные органы и органы системы профилактики.

Родные дети Екатерины не изъяты, родительских прав женщина не лишена. В теории она сможет добиться опеки над племянницами и племянниками, если обеспечит им должные условия и изменит подход к жизни и воспитанию ребятишек.

Комментариев от семьи «КП» пока получить не удалось. Редакция продолжит следить за развитием событий. Связаться с нами можно по телефону: +7 (4212) 786-786 или по электронной почте: red.habkp@phkp.ru.

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