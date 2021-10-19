Британец, решивший отправиться в кругосветку на лошадях из Магадана, преодолел первые 400 километров. Фото: инстаграм/Никита Греци
Путешественник с русскими корнями из Британии Никита Греци преодолел первые 400 километров на лошадях с начала своей кругосветки. Захватывающее и опасное приключение длится на протяжение двух недель. В зонах, где ловит интернет, Никита спешит делиться новостями со своей почти миллионной аудиторией.
За первые пять дней Никите удалось преодолеть 200 километров. Дальше двигаться лошадям стало сложнее. Сыграла свою роль погода: сильные ветра и снег.
— Последние три ночи в палатке было -20 градусов, и с этого момента будет только похолодать,— рассказал путешественник.
Впереди у путешественника 14 600 километров. Фото: инстаграм/Никита Греци
Он отмечает, что его лошади побаиваются машин, которые едут по трассе. Животные для поездки были выбраны полудикие, и раньше автомобилей они не видели. Это обстоятельство добавляет экстрима приключению.
— 400 километров пройдено, осталось 14 600. Каждый день полон проблем и препятствий, поэтому мы принимаем их по одному, — поделился с подписчиками Никита в новом посте и пообещал, что вскоре опубликует новые фотографии, когда окажется в зоне покрытия Сети.
Сейчас Никита движется в якутский Оймякон, самый холодный населенный пункт на Земле. Фото: инстаграм/Никита Греци
Напомним, Никита Греци в конце сентября отправился в кругосветное путешествие по маршруту Магадан - Лондон. Сейчас он движется в якутский Оймякон, самый холодный населенный пункт на Земле. Весь свой запланированный маршрут Никита проделает на выносливых полудиких лошадях Артеке и Белом.
Весь свой запланированный маршрут Никита проделает на выносливых полудиких лошадях Артеке и Белом. Фото: инстаграм/Никита Греци
В России путешественник посетит такие достопримечательности как самое глубокое озеро в мире Байкал, Алтай (там Никита также успел побывать ранее), Саяны и Уральские горы, а также Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Москву.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;