Дальневосточная «Бэмби»: в зоосаде поселилась большеглазая косуля, вскормленная козой

Милая косуля Любаша приживается в зоосаде. Фото: официальный паблик zoosad27_khv

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева пополнение – почти четыре месяца назад здесь поселилась прекрасная кроха-косуля, которую назвали милым именем Любаша или Люба. И правда, налюбоваться на нее невозможно и остается только умиляться. При взгляде на олененка сразу вспоминается старый диснеевский мультик «Бэмби». Сами сотрудники зоосада называют Любу не иначе, как «принцессой».

Козочка Ириска кормит Любашу своим молоком. Фото: официальный паблик zoosad27_khv

- Нашел это чудесное создание один мужчина, который собирая папоротник, увидел раненного детеныша, который забился под куст рядом с болотом. Что случилось с матерью неизвестно, возможно семья косулей спасалась от хищников, но выжил только детеныш. Мужчина укутал олененка в полотенце и привез в зоосад. Любашу нам доставили совсем худенькую, изнеможенную, всего 1-2 дня от роду. Мы сразу за нее взялись в срочном порядке. Выхаживали ее наши работники, а коза Ириска кормила своим молоком, не отгоняла. Чуть позже Любу кормили уже из бутылочки козьим молоком. Длинноногая принцесса очень быстро набирает вес и превращается в настоящую грациозную косулю, - рассказала «КП-Хабаровск» Елена Шевченко, заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада «Приамурский» имени им. В. П. Сысоева.

Сейчас Любаша уже вполне взрослая особь. В конце октября ей исполнится четыре месяца. Люба все еще боится людей, но к сотрудникам зоосада привыкла. Молоко животному уже не требуется, косуля кормится растительностью, овощами, фруктами, зерном и комбикормом.

Елена также добавила, что приносят диких животных в зоосад довольно часто. В основном это ежи, птицы, барсуки, потому что под колеса машин попадают. Косуль же приносят намного реже. Популяция этих парнокопытных на территории края в настоящее время сохраняется в норме.

Любаша пьет козье молоко из бутылочки. Фото: официальный паблик zoosad27_khv

Кроме того, сотрудники зоосада отмечают, что не стоит сразу забирать из природы какого-либо детеныша, чтобы своим желанием помочь не оказать животному «медвежью услугу».

- Увидев детеныша в лесу, не стоит торопиться спасать его. Вполне возможно, что родители ходят где-то неподалеку. Поэтому, самым правильным решением будет сначала понаблюдать, а потом уже принимать решение. Ведь животному на воле всегда лучше, чем жить в клетке, - сообщили в пресс-службе зоосада.

История и фото косули Любаши покорили сердца пользователей соцсетей. Люди все как один восторгаются, ставят «сердечки» и умиляются от крохи-косули.

- Ути Господи какая кроха! Почему мы ее не видели, были у вас неделю назад? – написала девушка под ником mamamiluschi.

Другие же хвалят сотрудников зоосада за проделанную работу.

- Молодцы, хорошее дело сделали, выходили кроху! – отмечает valentina_lvachenko

Кстати, Любаша - это пока что единственная косуля в зоосаде. Раньше жили две особи, но они погибли от сильного испуга, так как на территорию парка пробрались собаки и загоняли бедных животных до смерти. У одной из косуль даже зафиксировали инсульт.

Косули вообще очень пугливые и слабые животные и в неволе живут, к сожалению недолго. В отличие от своих же сородичей оленей или лосей, косулям нечем обороняться, остается только спасаться бегством на своих грациозных, но тонких ногах.

И поэтому в неволе. при должном уходе косули живут целых 19-25 лет, тогда как в дикой природе почти вполовину меньше – всего 10-12 лет, хотя отдельные особи доживают до 15-17 лет.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Чертовски обаятельный любитель снега и мячей: белый медведь Алмаз обживается в зоосаде под Хабаровском

У очаровательного зверя есть все шансы покорить местную публику, как когда-то он завоевал сердца якутян (подробнее)