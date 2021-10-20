Поздравление от губернатора и специально выпущенный мультик: Хабаровский край празднует день рождения

Хабаровскому краю исполнилось 83 года
Фото: Иван МАКЕЕВ
Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с днем рождения региона. Край был образован 20 октября в 1938 году.
— Поздравляю всех земляков с праздником! У нас самые лучшие люди — целеустремленные, креативные, с широкой и доброй душой, — Дегтярев в своем телеграмм-канале.
Он также посоветовал своим подписчикам посмотреть мультфильм от анимационной студии «Мечталет» и группы «Апрель», который выпущен специально к праздничной дате.
О самых важных событиях в истории Хабаровского края читайте в специальном материале «Комсомольской правды».
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