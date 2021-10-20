Поздравление от губернатора и специально выпущенный мультик: Хабаровский край празднует день рождения

Хабаровскому краю исполнилось 83 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с днем рождения региона. Край был образован 20 октября в 1938 году.

— Поздравляю всех земляков с праздником! У нас самые лучшие люди — целеустремленные, креативные, с широкой и доброй душой, — Дегтярев в своем телеграмм-канале.

Он также посоветовал своим подписчикам посмотреть мультфильм от анимационной студии «Мечталет» и группы «Апрель», который выпущен специально к праздничной дате.

О самых важных событиях в истории Хабаровского края читайте в специальном материале «Комсомольской правды».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.