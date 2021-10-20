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Общество20 октября 2021 3:52

Поздравление от губернатора и специально выпущенный мультик: Хабаровский край празднует день рождения

«У нас самые лучшие люди — целеустремленные, креативные, с широкой и доброй душой»,— отметил губернатор
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровскому краю исполнилось 83 года

Хабаровскому краю исполнилось 83 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с днем рождения региона. Край был образован 20 октября в 1938 году.

— Поздравляю всех земляков с праздником! У нас самые лучшие люди — целеустремленные, креативные, с широкой и доброй душой, — Дегтярев в своем телеграмм-канале.

Он также посоветовал своим подписчикам посмотреть мультфильм от анимационной студии «Мечталет» и группы «Апрель», который выпущен специально к праздничной дате.

О самых важных событиях в истории Хабаровского края читайте в специальном материале «Комсомольской правды».

Поздравление от губернатора и специально выпущенный мультик: Хабаровский край празднует день рождения
Видео: анимационная студия «Мечталет» и группа «Апрель»

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