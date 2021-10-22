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Происшествия22 октября 2021 4:37

В Хабаровском крае сошли с рельсов 15 вагонов

В причинах ЧП разбираются следователи
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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ЧП случилось 21 октября в 16 километрах от Комсомольска. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

ЧП случилось 21 октября в 16 километрах от Комсомольска. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Хабаровском крае. ЧП случилось 21 октября в 16 километрах от Комсомольска. Транспортный Следком проводит доследственную проверку.

Пострадавших нет, движение по станции не прервано. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Пострадавших нет, движение по станции не прервано. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Нештатная ситуация произошла на станции Комсомольск-Сортировочный около 17:00 часов по местному времени. На 34 пути выполнялись маневровые передвижения - локомотив перемещал пустые вагоны, в этот момент колеса соскочили с рельсов. Пострадавших нет, движение по станции не прервано. Вагоны, как сообщили «КП» следователи, получили незначительные повреждения.

Нештатная ситуация произошла на станции Комсомольск-Сортировочный. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Нештатная ситуация произошла на станции Комсомольск-Сортировочный. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

- Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте организована доследственная проверка по факту схода порожних вагонов, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На месте работает следственная группа. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

На месте работает следственная группа. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

На месте работает следственная группа, которая разберется в обстоятельствах произошедшего. Виновный в сходе вагонов пока не установлен. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.

а 34 пути выполнялись маневровые передвижения. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

а 34 пути выполнялись маневровые передвижения. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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