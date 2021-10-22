В Хабаровском крае сошли с рельсов 15 вагонов

ЧП случилось 21 октября в 16 километрах от Комсомольска. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Хабаровском крае. ЧП случилось 21 октября в 16 километрах от Комсомольска. Транспортный Следком проводит доследственную проверку.

Пострадавших нет, движение по станции не прервано. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Нештатная ситуация произошла на станции Комсомольск-Сортировочный около 17:00 часов по местному времени. На 34 пути выполнялись маневровые передвижения - локомотив перемещал пустые вагоны, в этот момент колеса соскочили с рельсов. Пострадавших нет, движение по станции не прервано. Вагоны, как сообщили «КП» следователи, получили незначительные повреждения.

Нештатная ситуация произошла на станции Комсомольск-Сортировочный. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

- Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте организована доследственная проверка по факту схода порожних вагонов, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На месте работает следственная группа. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

На месте работает следственная группа, которая разберется в обстоятельствах произошедшего. Виновный в сходе вагонов пока не установлен. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.

а 34 пути выполнялись маневровые передвижения. Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

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