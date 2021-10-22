Евгений Лыков: «Спрос на чистый воздух вырос - хабаровчане стали бережней относиться к здоровью»

Евгений Лыков, консультант по развитию ООО «Фортемед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Компания «Фортемед» (бренд «Первый медицинский») была создана в 2013 году как небольшое предприятие, которое занималось поставкой расходных материалов и медицинского оборудования в лечебные учреждения края. Работая в этом направлении, руководство организации со стороны смотрело, с чем сталкивается население. Как сообщил консультант по развитию ООО «Фортемед» Евгений Лыков, в компании хотели создать более комфортные условия для больных, которые находятся в стационаре. Это, например, предоставление шампуней, которые могут использоваться без воды, поильников, столиков и другое.

- В 2015 году мы запустили розничный магазин в тестовом режиме. Мы отрабатывали обратную связь с покупателями, обращения больных, оттачивали ассортимент, налаживали работу с поставщиками. И в итоге еще запустили интернет-магазин. Медицинских изделий много, и важно их классифицировать и подобрать так, чтобы человек мог найти то, что ему нужно. По итогам 2020 года мы стали лучшим предприятием края. Сейчас в магазине насчитывается более 4500 товаров. У нас открытая выкладка. Человек должен посмотреть, померить, ему нужно показать. Это может быть что угодно, будь то ортопедия, тонометр. Очень важна также связь покупателя и продавца. Когда мы начинали, то подключали к работе психолога. Потом у нас есть услуга сопровождения. Нам нужно понимать, удовлетворен ли человек товаром, - рассказал гость эфира.

Евгений Леонидович сообщил, что специалистов медтехники нигде не готовят. Здесь своя специфика. Для работы в таком магазине не требуется медицинское образование.

- Минимум два года нужно, чтобы подготовить человека к работе с медицинской техникой. Что касается взаимодействия с поставщиками, то мы работаем только напрямую. Это дает обратную связь. Мы меняли поставщиков по причине потери качества. Но, как правило, на крупных предприятиях очень быстро решают все вопросы.

По словам эксперта, также сегодня вырос спрос на чистый воздух. Речь идет об установке для обеззараживания и очистки воздуха. В Липецке существует предприятие, которое сделало светодиодную лампу, работающую непрерывно пять лет, и внедрило ее в свой аппарат. Его можно использовать в офисах, лечебных учреждениях и самое главное дома.