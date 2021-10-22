Теплые дни и холодные ночи: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Хабаровского края в выходные Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Последние дни в Хабаровске – просто сказка. Если в начале недели хабаровчан еще беспокоил холодный ветер, то уже ближе к выходным погода улучшилась, как и обещали синоптики. Днем солнышко стало ощутимо пригревать, вероятно, в последний раз в 2021 году. Это значит, что в эти выходные можно спокойно выезжать на природу, в лес или посетить городские мероприятия. Например, 23 и 24 октября на площади Ленина пройдет ярмарка «АмурФест. Осень»

Ближайшие выходные, 23 и 24 октября, в Хабаровском крае ожидаются теплыми, особенно в Хабаровске. По сообщениям синоптиков ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в субботу, 23 октября, дневные температуры в Хабаровске достигнут 11-13 градусов тепла. Ночью тоже будет достаточно тепло от 0 до -2 градусов. Осадки не ожидаются, а ветер будет умеренный – 7-12 метров. В воскресенье, 24 октября, погода будет даже лучше, чем в субботу. Днем температура будет такой же, а вот ночью поднимется до 1-3 градусов выше нуля. Кроме того, чуть утихнет ветер – до 6-11 метров.

Не исключается, что в некоторых районах региона будет достаточно прохладно, и могут пройти осадки. Так, в Охотске, ночью 23 октября, возможно, пройдет снег. В остальной части Хабаровского края без существенных осадков.

В среднем по краю, температура днем будет варьироваться от +5 до +16 градусов. Ночью холоднее всего будет на севере региона от -8 до -12 градусов. Ветер может усилиться на побережье Тугуро-Чумиканского района до 15-20 метров.