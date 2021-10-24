Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего мальчика в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело 11-летнего мальчика найдено в Комсомольске-на-Амуре на заросшем участке в районе перекрестка Московского и Свердлова. Горожане живо обсуждают в социальных сетях произошедшую трагедию, эксперты разбираются в причинах смерти школьника. Как и всегда в подобных случаях, официальные ведомства не дают развернутых комментариев во время расследования.

— Возбуждено уголовное дело, — сообщили «Комсомольской правде» в Следственном комитете региона.

По информации ряда СМИ, среди основных версий произошедшего, доведение до самоубийства и несчастный случай при катании на тарзанке.

Что могло толкнуть ребенка в столь юном возрасте на страшный шаг покончить с жизнь, не понятно. Как сообщалось ранее, он рос в благополучной семье, которая ни разу не попадала в поле зрения органов опеки. Мальчишка учился в коррекционной школе.

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