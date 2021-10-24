На пустыре в Хабаровском крае найдено тело 11-летнего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Хабаровского края потрясла страшная новость: в Комсомольске-на-Амуре найдено тело школьника. Как сообщили «Комсомольской правде» в Следственном комитете региона, возбуждено уголовное дело, однако подробности произошедшего пока не раскрываются.

По информации ряда СМИ и пабликов в социальных сетях, рассматриваются две основных версии произошедшего: самоубийство и несчастный случай при катании на тарзанке. Известно, что тело ребенка нашли случайные прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Вскоре на место трагедии прибыла мама погибшего.

Как сообщает Life, мальчик воспитывался в благополучной семье, учился в коррекционной школе. На свою последнюю прогулку он отправился один.

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