Родился в лодке, когда в море погиб отец: Дмитрий Крылов рассказал историю своего появления на свет в Охотском море

Знаменитый путешественник в свой юбилей впервые вернулся на историческую родину. Фото: стоп-кадр программы «Непутевые заметки»

Автор программы «Непутевые заметки» на «Первом канале» Дмитрий Крылов свое 75-летие отпраздновал не в шикарном ресторане среди близких или на теплых экзотических островах. На юбилей он вернулся в то самое место, где появился на свет — в село Новое Устье Хабаровского края на берегу Охотского моря. В новом выпуске программы он поведал историю своего рождения, которая, возможно, предопределила всю его судьбу и подарила жажду путешествий. Телеведущий рассказал, почему родился в рыбацкой лодке и как за несколько дней до его рождения в море погиб отец.

— Мои родители Женя Грузинова и Дима Крылов познакомились в годы войны. Она училась на певицу и выступала перед военнослужащими. Когда война закончилась, он нашел ее и позвал уехать с собой из Москвы на Дальний Восток. Он был уверен, что там они смогут жить сытно, а она станет примой в Хабаровском музыкальном театре, — рассказал путешественник.

Родители Дмитрия Крылова. Фото: стоп-кадр программы «Непутевые заметки»

Но все пошло не по плану. Оказалось, что юную певицу в провинции никто не ждал. И вскоре молодоженов судьба забросила еще дальше — на берег Охотского моря. Работы не было, жили в небольшой заимке. Ели рыбу, которую ловил отец. А когда он получил от эвенов (представителей коренного населения этих мест) ружье, то в меню семейства появилось и мясо.

Хабаровский музыкальный театр 75 лет назад. Фото: стоп-кадр программы «Непутевые заметки»

— В один из дней отцу посчастливилось получить два мешка картошки. Он спешил с ними домой к беременной жене. Евгения должна была родить со дня на день. На пути была река и нужна была лодка, чтобы добраться до нее. Но дорогу к ней преграждала вода. Тогда отец на плоту начал пробираться к ней, но именно это и убило его. Плот закрутило и начало относить в море. Он не смог выгрести и утонул, — поведал Дмитрий Крылов.

А спустя девять дней после гибели мужчины, у его молодой вдовы начались роды. Женщину погрузили в рыбацкую лодку, чтобы доставить к врачу, но маленький Дима Крылов не стал ждать, когда мама окажется в руках специалистов и появился на свет прямо в лодке.

Вид на Новое Устье. Фото: стоп-кадр программы «Непутевые заметки»

— Роды приняли два рыбака. Перерезали пуповину ножом и перевязали шнурком от ботинка, — поделился путешественник.

Во время съемок Дмитрий пришел к той самой лодке, в которой появился на свет. Она сохранилась и стала местной достопримечательностью. Туристы из Японии, пребывая в те края, спешат сделать селфи возле нее.

Лодка, в которой появился на свет, стала местной достопримечательностью. Фото: Facebook/Дмитрий Крылов

По слова Дмитрия, у любого человека во второй половине жизни есть две важных даты: 50 и 75 лет. Остальные — проходные.

— Свои 50 я встретил ранним утром на сафари среди зверюшек, а вечером уже был в Париже. 75 лет я отметил здесь, на своей исторической родине неожиданно для самого себя, — рассказал он.

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