«Был никому не нужен»: источник «КП» рассказал подробности гибели 11-летнего школьника в Комсомольске Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Смерть 11-летнего школьника на пустыре в Комсомольске-на-Амуре потрясла всех жителей края. Обеспокоенных людей интересует, есть ли в трагедии криминальная составляющая, и не грозит ли опасность другим детям. Официальных комментариев на этот счет следствие пока не дает, однако «Комсомолке» удалось пообщаться с источником, близким к ситуации, и получить некоторую информацию о произошедшем ЧП.

— В СМИ сейчас пишут о том, что мальчик был из благополучной семьи. Но все это очень относительно. Благополучие можно оценить по-разному. Если родители работают и не живут как маргиналы, то семья уже условно считается благополучной. Но занимаются ли в ней полноценным воспитанием детей? В данном случае можно говорить о том, что ребенок, по большому счету, был никому не нужен и за ним особенно не следили. Не секрет, что он обучался в коррекционной школе и имел особенности здоровья, поэтому близкие должны были быть к нему особенно внимательными,— рассказал осведомленный источник.

Как ранее сообщалось, среди основных версий гибели школьника несчастный случай и доведение до самоубийства. Но однозначные выводы будут сделаны после проведения всех экспертиз.

«Комсомолка» связалась с Уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае Викторией Трегубенко. Она подтвердила, что однозначных выводов в этой ситуации пока не сделано и напомнила всем, насколько важно взрослым не быть равнодушными к детям как своим, так и чужим.

— Люди должны помнить, что несут ответственность за происходящее вокруг. Не нужно бояться сделать замечание незнакомому ребенку, если тот, например, лазит по крыше или играет возле дороги. Это может спасти ему жизнь. Возможно и этого мальчика на пустыре кто-то видел, но просто прошел мимо, уткнувшись в телефон, например. Вообще, даже если вы видите на улице ребенка, который находится в печали, не будет зазорным подойти к нему и заговорить. Мало ли, какие мысли у него в голове. Быть может, именно это общение покажет ему, что окружающим не наплевать, — сказала детский омбудсмен.

ВАЖНО!

Если вы знаете о случаях физического или морального насилия над детьми в семье, об этом можно сообщить в спецслужбы по телефонам:

128, 123 или 8-800-2000-122. Сообщение можно оставить анонимно. Главное — назвать точное местоположение несовершеннолетнего.

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