«Прогресс фантастический»: участница из Хабаровского края прорвалась в финал шоу на НТВ

Судьи шоу отметили, что уровень вокала Таисии вырос за короткое время. Фото: телеканал «НТВ»

Пятнадцатилетняя Таисия Комарова из села Найхин Хабаровского края снова покорила судей музыкального шоу на НТВ «Ты супер!» В этот раз участница смогла пробиться в финал вокального конкурса.

В полуфинале девушка исполнила хит Адама Ламберта Whataya Want from Me (Что ты хочешь от меня?), благодаря которому американский певец в 2009 году занял второе место в вокальном телешоу American Idol.

Таисия выступила на сцене в фиолетовом плаще, окруженная зеркалами. Во время выступления нашей соотечественницы все четверо судей нажали зеленые кнопки. Первым это сделал Игорь Крутой со словом «Класс!» Также именно он назвал имя Таисии во время объявления последней четверки финалистов.

- Далеко-далеко от Москвы находится Хабаровский край, а там живет девочка Таисия Комарова, - сказал известный российский музыкальный продюсер.

Также судьи отметили вокальный прогресс юной исполнительницы.

- Прогресс, конечно, фантастический! Мне понравилось все без исключения. Мне понравилось, что за такое короткое время вы просто сделали «сальто-мортале» над собой, взяли новые вершины. Мне очень нравится в вас такой молодой кураж и расслабленность - это меня убедило, - похвалила артистку из Хабаровского края Диана Арбенина, лидер рок-группы «Ночные снайперы».

Путь к успеху пятнадцатилетней жительницы Хабаровского края был непростым. Вместе с двумя сестрами их трижды помещали в социальный приют из-за пьянства родителей. Позже девочек поместили в детдом, а Таисию разлучили с сестрами. Благодаря проекту «Ты супер!» Таисия смогла показать свои таланты на всю страну и воссоединиться со старшей сестрой.

Напомним, ранее Таисия Комарова прошла в полуфинал музыкального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ. Девочка исполнила песню Alekseevа «Как ты там», чем привела жюри в восторг.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Талант воспитанницы детдома Хабаровского края оценили Игорь Крутой и Диана Арбенина

Таисия Комарова родом из села Найхин пробилась в полуфинал вокального шоу на «НТВ» (подробнее)