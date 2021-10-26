Вандалов, разгромивших «Сквер врачей» в Хабаровске, поймали: они хотели сделать зону барбекю на даче

Элементы парковой архитектуры изъяты и будут возвращены владельцу Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске нашли вандалов, которые разгромили «Сквер врачей». Ими оказались двое ранее судимых жителей Краснофлотского района.

Как рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю, сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего и 39-летнего жителей Хабаровска. Сворованные лавочки, урны и качели мужчины вывезли на грузовике в пригородный поселок, где у одного из них находится земельный участок. Мужчина хотел обустроить пикниковую зону.

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Участок принадлежит 37-летнему хабаровчанину. Он уже привлекался к ответственности за кражи и выращивание запрещенных растений. Его сообщник совершал преступления имущественного характера, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Элементы парковой архитектуры изъяты и будут возвращены владельцу. На обоих мужчин заведено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ - «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сейчас вандалы находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в начале октября неизвестные вынесли из «Сквера врачей» по улице Тихоокеанской качели, пять лавочек и семь урн. В правоохранительные органы за помощью обратился представитель предприятия, которое занимается благоустройством зоны отдыха.