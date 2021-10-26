Почему в Хабаровском крае дорожает картошка

На рост цены народного корнеплода влияет множество факторов Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены на картофель в России выросли повсеместно во всех регионах страны этой осенью. Рост цен намечается во многих регионах страны. Средняя цена в Хабаровском крае 63 рубля.

- В этом году рост цен на картофель просто небывалый. Самая высокая цена наблюдается в Чукотском автономном округе - 119 рублей там стоит килограмм этого корнеплода. Такую высокую стоимость можно объяснить транспортной доставкой. Минимальная цена наблюдается в Алтайском крае - 30 рублей, в Краснодарском крае 49 рублей. Сегодня сельхозпроизводители в той же Сибири, где обычно мы закупали, предлагают картофель с полей по цене 25-30 рублей за килограмм. И это только отпускная цена от производителя. А картофель нужно еще отгрузить, сохранить, довезти. Все это влияет на конечную цену, - рассказала Алла Сорока, начальник управления торговли министерства сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности Хабаровского края.

Краснодар, Сибирь в этом году затопило, поэтому зимой картофель придется везти из других стран, например, Пакистана, Египта или Израиля. Несмотря на то, что в этом году урожай картофеля на 20 процентов выше, чем в прошлом, в отдельных районах края - например, в Хабаровске или Амурской области наблюдался неурожай из-за паводков. Также урожай затопило в Краснодарском крае, Сибири. На рост цен также повлияло подорожание бензина. Кроме того, на рост цены влияет курс рубля, содержание импортной техники, нехватка мест на овощехранилищах.

Повлиять на цены искусственным путем сложно, так как рынок работает по своим законам. Государственных фермерских хозяйств нет, все в основном частники. В свою очередь государство может оказать поддержку местным фермерам в виде субсидий. Они должны покрыть затраты на приобретение семян, удобрений, топлива, запчастей для сельхозтехники и ремонт.

- Это несвязанная поддержка в области растениеводства, и ее доля довольно большая. Субсидия предоставляется по ставке 17 тысяч рублей на один гектар. Для картофеля и овощных культур открытого грунта предусмотрен повышающий коэффициент - в два раза. В 2021 году краевое правительство предоставило этих субсидий на 2,7 миллиона рублей, а также повысило коэффициент до пяти, - добавила сотрудница ведомства.

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