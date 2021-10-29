«Получилось случайно»: главред канала, где работает супруга губернатора, рассказал, как Галина Дегтярева попала на ТВ

Галина Викторовна сама глубоко погружена в культурную жизнь края. Фото: канал «6ТВ»

Галина Дегтярева - супруга губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева - стала телеведущей на хабаровском канале «6ТВ». Жена главы региона ведет авторскую программу «Культурный код», которая посвящена достижениям края в области культуры. «КП» - Хабаровск» выяснила некоторые подробности совместной работы местного телеканала и супруги первого лица края.

Как оказалось, Галина Дегтярева попала на канал по чистой случайности, а если точнее - так сложились обстоятельства.

- Мы ее сами пригласили, но получилось это случайно. Мы встретились с Галиной Викторовной благодаря тому, что наши корреспонденты часто освещают культурные мероприятия в Хабаровске. Галина Викторовна сама очень глубоко погружена в культурную жизнь, так как бывает почти на всех выставках и музеях в нашем городе, - рассказал «Комсомолке» Александр Удовиченко, главный редактор телеканала «6ТВ». - И вот так - через знакомых - вышли на Галину Викторовну и решили пригласить к нам на канал.

По словам главного редактора телеканала, Галина Дегтярева удивила его большой осведомленностью о культурной жизни края.

- Видимо, за год человек хорошо все изучил - все темы она предлагает сама, и людей уже многих в индустрии знает. Выпуски мы готовим совместно, обсуждаем содержание и подачу, но автором каждой передачи выступает именно Галина Викторовна. Видно, что ей очень хочется об этом рассказать, а мы только рады, - отметил Александр Удовиченко.

Стоит отметить, что супруга губернатора за свою работу в качестве телеведущей не будет получать никаких гонораров.

- Для нее это общественная деятельность в сфере культуры, - отметил Александр Удовиченко.

Первый выпуск в студии отписали за два часа. Галина Дегтярева волновалась, но быстро втянулась в процесс, держалась довольно профессионально. Был ли у нее до этого опыт съемок в студии, главный редактор канала не уточнил, но по его ощущениям, это вполне возможно.

Также, по словам Александра Удовиченко, впереди зрителей ждет много интересного. Выпуски планируют делать еженедельно, на данный момент отписаны еще два сюжета. Сейчас они в монтаже.

Следующий выпуск выйдет уже в эту пятницу в 20:30. Он будет посвящен выставке народного бурятского художника и скульптора Даши Намдакова.

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