Супруга губернатора Хабаровского края стала телеведущей

Программа называется «Культурный код». Фото: канал «6ТВ»

Супруга Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края Галина Дегтева выступила в роли телеведущей на хабаровском канале «6ТВ». Она ведет авторскую программу «Культурный код», которая посвящена достижениям края в области культуры и культурных событиях региона.

Передача сначала выходит в эфир каждую неделю по пятницам, в 20:30, а позже выпуски появляются на официальном youtube-канале.

Первый выпуск проекта уже вышел в эфир, и он посвящен 95-летию Хабаровского краевого музыкального театра. В нем ведущие артисты театра рассказывают об истории основания учреждения, первом спектакле и делятся яркими впечатлениями из своей театральной карьеры. Между вставками новая телеведущая дополняет их истории различными фактами.

- Напомним, Хабаровский краевой музыкальный театр - первый профессиональный театр оперетты в стране. Репертуар включает более 40 постановок и включает в себя все музыкальные жанры для любимой публики. Еще раз поздравляем хабаровский театр с годовщиной и ждем новых премьер. На этом я с вами прощаюсь, встретимся на следующей неделе и обязательно продолжим обзор культурных событий Хабаровского края, - говорит Галина Дегтярева в конце первого выпуска.

Стоит отметить, что еще два выпуска программы уже отсняты, следующее видео выйдет уже в эту пятницу.