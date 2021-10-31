Зимнее расписание вводится в международном аэропорту Хабаровска

Зимнее расписание продлится до конца марта 2022 года Фото: Правительство Хабаровского края

Международный аэропорт Хабаровска переходит на осенне-зимнее расписание. Новая навигация полетов стартует с 31 октября. Об этом сообщает краевое правительство.

При этом количество вылетов в Москву останется традиционным, но с новыми дополнениями. В аэропорт Шереметьево самолеты будут отправляться ежедневно, а по четвергам частота вылетов увеличится до трех.

Так, Airbus А330-300 от «Аэрофлота» будет ежедневно вылетать из Хабаровска в Москву в 14:35. Вылет Boeing 777-300 назначен на 11:30 ежедневно, кроме понедельников. А компания Nordwind зимнем сезоне отправляет в Москву Boeing 777-200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам в 9:35.

В Санкт-Петербург и Екатеринбург продолжит отправлять самолеты компания «Уральские авиалинии» на Airbus А319 четыре раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Стабильное авиасообщение будет и с городами Сибири.

- В Новосибирск можно будет улететь ежедневно – утром и вечером. Так, авиакомпания S7 Airlines на Airbus А321 будет отправлять свои рейсы из Хабаровска в 8:05, «Аврора» на Airbus А319 – в 19:25. В Красноярск и Иркутск свои самолеты продолжат отправлять «Аврора» и «ИрАэро», - отметили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, авиакомпания «Аврора» будет выполнять рейсы из Хабаровска во Владивосток, Магадан, Петропавловском-Камчатский, Южно-Сахалинск от 7 до 14 раз в неделю, в зависимости от направления. В Якутск, как и раньше продолжает летать самолеты от компании «Якутия».

В целом, в осенне-зимнем расписании 2021-2022 годов увеличивается количество межрегиональных рейсов.

– Это стало возможно благодаря созданию в регионе Единой дальневосточной авиакомпании. Так, в расписании аэропорта Хабаровск осенне-зимнего периода появятся рейсы нового перевозчика в Благовещенск, Якутск, Анадырь, Кавалерово, Тынду, Зею, Шахтерск, Ноглики и Оху, – сообщили в аэропорту Хабаровска.

Кроме того, в Хабаровске продолжится программа субсидированных региональных перевозок.

Новый перевозчик в аэропорту Хабаровск - авиакомпания «СиЛа» - будет выполнять субсидированные перелеты в Зею, Тынду и Владивосток, а компания «ИрАэро» - в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ и Нерюнгри.

Местная компания «Хабаровские авиалинии» в зимнее время будет выполнять полеты в Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Чегдомын, Аян и село Богородское. В Николаевск-на-Амуре также будет отправлять самолеты компания «Аврора».

Кроме того, в аэропорт Хабаровск постепенно восстанавливает международные перелеты в 2021-2022 годах. Например, авиакомпания AZUR air уже открыла прямые рейсы в Дубай. А также впервые в истории аэропорта Хабаровска начались прямые вылеты в Египет.

Помимо этого, из Хабаровска в Сеул раз в неделю летают рейсы от авиакомпании «Аврора» на Airbus 319. Международная программа будет зависеть от мировой обстановки с COVID-19.

Зимнее расписание полетов будет действовать до 26 марта 2022 года.