Из Хабаровска начали выполнять прямые рейсы в Дубай

Из Хабаровска начали выполняться прямые рейсы в Дубай Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчане вновь могут напрямую летать в Дубай. Первый с января прошлого года самолет авиакомпании Azur Air отправился в ОАЭ 28 октября. Рейсы будут осуществляться каждые 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта.

Добраться до курорта можно за 10 часов. Пока что вылеты будут производиться в 06:55 по местному времени. С переходом на зимний режим работы аэропорта расписание может быть изменено.

Туристам, отправляющимся на отдых в Дубай, напомнили, что необходимо пройти ПЦР-тестирование на ковид (справка действительна 72 часа).

- Кроме того, одним из обязательных условий посещения ОАЭ является заполнение «Декларации о здоровье». Данную форму следует распечатать заранее и заполнить перед регистрацией на рейс. Кроме того, еще одним условием является наличие в смартфоне специального приложения с функцией безопасного отслеживания. Сервис позволяет выявлять контакты с зараженными и передавать их автоматически в медицинские учреждения, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

После возвращения в Россию туристы также обязаны сдать ПЦР-тест на ковид и занести его результаты на портал государственных услуг.

Ранее сообщалось, что за игнорирование этого требования почти 400 туристов были оштрафованы на сумму в три миллиона рублей.

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