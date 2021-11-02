Власти Хабаровского края допустили введение QR-кодов в автобусах и вузах

Хабаровский край перешагнул отметку в 400 заболевших ковдиом за стуки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край перешагнул отметку в 400 заболевших ковдиом за стуки и регулярно бьет антирекорды пандемии. Ситуация с распространением коронавируса в регионе ухудшается, и чтобы остановить опасную инфекцию, вводятся новые ограничения. Одна из мер - QR-коды, которые заработали с 1 ноября.

QR-коды необходимы для пропуска в разные учреждения, объекты и заведения. С 1 ноября новая система заработала в кинотеатрах, театрах, филармониях, ночных клубах и на спортивных соревнованиях. Для того чтобы попасть, например, на хоккей, необходимо показать QR-код на гаджете или в распечатанном виде, главное - возможность его считать. Вместе с кодом периодически требуют предъявить паспорт. Вместо QR-кода пропуском является справка о вакцинации против коронавируса или о перенесенном ковиде в течение последнего полугода.

С 20 ноября к системе подключат заведения общепита, фитнес-центры, гостиницы. Еще раньше - с 15 ноября - QR-коды могут пригодиться для пропусков в вузы. Об этом объявило руководство нескольких институтов края. Аналогичная ситуация ждет и общественный транспорт. Если обстановка с заболеваемостью продолжит ухудшаться, QR-коды будут вводиться повсеместно. Первыми на очереди торговые центры, где масочный режим и социальная дистанция соблюдаются слабо.

- В Хабаровском крае 16 федеральных вузов, и их политика определяется учредителями. Если они на уровне своего учреждения принимают такое решение, то они правомочны. Мы такой вариант пока не рассматривали, но при ухудшении ситуации он вполне возможен. […] Если мы к 20 ноября не видим динамики, понятно, что QR-коды будут вводиться по многим учреждениям и направлениям. Не исключаю ситуации, что новая система заработает на транспорте и так далее, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

По его словам, переломить ход событий может вакцинация. К 1 декабря в регионе от коронавируса должно быть привито 80 процентов взрослых. Сейчас этот показатель составляет 49,1 процента. «Золото» у Аяно-Майского района, где иммунизацию прошли 89,1 процент населения. В Хабаровске этот показатель равен 52,7 процента. Аутсайдером назван Советско-Гаванский район с вакцинацией на уровне 30,3 процента.

- Если ситуация по вакцинации не изменится, меры будут ужесточаться вплоть до полного локдауна с запретом деятельности торговых центров и всего остального. Мы можем попасть в обстановку, которая сейчас в Москве, где из-за жестких ограничений темпы иммунизации возросли в четыре раза. У нас тоже подросли, но я считаю, что уровень вакцинации две - две с половиной тысячи человек в сутки при том, что развернуты мощности для того, чтобы ставить прививки семи-восьми тысячам человек ежедневно, это недостаточно. Есть соображения, что в ближайшее время иммунизация коснется подростков, - добавил зампред правительства региона.

Евгений Никонов отметил, что при прежних темпах вакцинации край выйдет на нужный показатель к середине 2022 года. «Это же просто недопустимо. У нас просто будут люди умирать», - считает чиновник.

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