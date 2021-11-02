Названы причины масштабных пожаров в ЕАО и Хабаровском крае Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Нетипичная для ноября погода в 2021 году стала причиной ландшафтных пожаров в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Практически полное отсутствие осадков и теплая погода в момент, когда улицы и поля заполнены сухой травой, а также человеческий фактор, стали виновниками опасной ситуации. Горит как ЕАО, так и некоторые участки в Хабаровском крае. В сети стали распространяться слухи, что палы в поселке Николаевка пускают мигранты. Как дела обстоят на самом деле, выяснила «Комсомольская правда» - Хабаровск».

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Сообщения об участившихся лесных пожарах стали активно появляться еще в начале осени. Сейчас в сети вновь появились фото и видео очевидцев с полыхающими полями. Пожарные ежедневно выезжают на места возгораний, однако меньше случаев пока не стало.

Так, еще вчера, 1 ноября, в Еврейской автономии горело 11 гектаров леса, а уже сегодня - 15. Накануне жители Хабаровска заметили, что буквально на другой стороне Амурского моста полыхают поля. По информации ГУ МЧС России по ЕАО, ближайшее к Хабаровску возгорание зафиксировано в поселке Николаевка. При этом поселок расположен лишь в 35 километрах от центра Хабаровска.

Названы причины масштабных пожаров в ЕАО и Хабаровском крае Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- В Николаевку для усиления обмундирования боевых расчетов 1 ноября доставлены шесть ранцевых лесных огнетушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В соцсетях уже успели обвинить в поджоге иностранных граждан, проживающих в Николаевке. Однако в МЧС информацию не подтвердили. Есть вероятность, что пока сигнал от свидетелей поджога еще не поступил в ведомство.

- Один факт поджога сухой травы иностранцем произошел в Ленинском районе. Очевидцы сняли на видео момент поджигания иностранным гражданином неубранных остатков сухой травы. Сейчас по этому делу работают дознаватели. Проводят расследование. По Смидовичскому району у нас такой информации нет, что иностранцы поджигают. Мы призываем всех свидетелей поджогов сообщать об этом нам по номерам 101 и 112, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

На территории Хабаровского края ситуация не лучше, а даже чуть хуже. По информации комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края, на 1 ноября в регионе действовало три лесных пожара на общей площади 198 гектаров. Все возгорания были своевременно локализованы. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, к утру 2 ноября один пожар удалось потушить. Общая площадь возгорания двух пожаров составила 42 гектара.

Михаил Дегтярев поручил проконтролировать пожарную обстановку в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

- Хочу обратить внимание на рост количества ландшафтных пожаров. Я прошу в срочном порядке принять меры. Эта ситуация связана с безответственным, халатным отношением к этому делу, в том числе местных властей. То есть сейчас пал перекидывается на леса, правильно же я понимаю? Прошу вот на этом акцентировать внимание. Если нужно принимать меры вместе с местными органами власти, то к вашим услугам Александр Александрович Никитин, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Главная опасность нынешних пожаров в том, что есть высокая вероятность перехода огня на лесные территории. В связи с этим на территории четырех муниципальных районов в 11 лесничествах введено ограничение доступа людей в лес. На территории 19 муниципальных образований региона установлен особый противопожарный режим. В ЕАО особый противопожарный режим действует с 25 октября.

- Сейчас проводится работа с органами местного самоуправления по предупредительной работе и недопущению перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда. Все силы и средства лесопожарных формирований министерства лесного хозяйства находятся в боевой готовности, - сообщил Вадим Сабуров, председатель комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края.

К тушению огня привлечен 41 человек и семь единиц техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров пока нет.

- Я прошу всех обратить внимание на ситуацию с пожарами, коллеги. И внутреннюю политику, которая курирует местное самоуправление, и наших селян, и тех, кто уходит в села на рыбалку и охоту. Это очень важно - беречь лес и природу. Ситуация сложная, прошу это учесть всем, - добавил Михаил Дегтярев.

ШТРАФЫ ВЫШЕ

В то же время из-за введения особого режима ужесточилось наказание за поджоги. За нарушение требований пожарной безопасности грозит административный штраф: для физических лиц - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для предпринимателей - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 400 тысяч рублей. Чем больше последствия пожара, тем более тяжелое наказание грозит поджигателю.

Напоминаем, если вы стали свидетелями правонарушений, связанных с незаконными отжигами сухой растительности, звоните по телефону доверия ГУ МЧС России по Еврейской автономной области 8 (4262) 22-39-99.

При обнаружении пожара звоните по телефону 101 или 112. Номер действует на всей территории России.

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