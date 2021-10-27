Маршрутка в ад: жуткий рейс через горящую трассу в ЕАО попал на видео

Сложная противопожарная обстановка сложилась в Еврейской автономии Фото: Иван Макеев

Сложная противопожарная обстановка сложилась в Еврейской автономии. Здесь горят поля и леса, а палы сухой травы могут достигать гигантских размеров. Один такой пожар сняли на видео очевидцы и выложили в сеть. Масштабы разгула стихии впечатляют и ужасают.

АДСКИЙ РЕЙС

Пожары отмечаются почти на всей территории области. Пламя моментально выжигает поля с сухой травой и разрастается до исполинских размеров. Стены огня подбираются к трассам, по которым каждый день ездят сотни людей. Автомобилисты вынуждены пробираться через дымовые завесы и пламя.

Одно из таких путешествий сняли на видео пассажиры маршрутки. Пользователи сети окрестили видео не иначе, как «Рейс в ад». На кадрах - вечерняя поездка автобуса в окрестностях Биробиджана по дороге на Лукаши. Оранжевое зарево было заметно издалека, а языки пламени «облизывали» маршрутку со всех сторон. Стену огня автобус с пассажирами миновал успешно, но жуткие воспоминания у людей останутся на всю жизнь.

- Кошмар просто, бедные животные, - пишут пользователи соцсетей.

ЛЮДИ ИЛИ ПРИРОДА

Причин возникновения подобных страшных палов несколько. В последнее время в ЕАО установилась сухая погода, из-за чего жухлая трава моментально вспыхивает, а ветер раздувает огонь до огромных размеров. Однако чаще всего в ландшафтных и природных пожарах повинен человек. Люди продолжают отжигать траву и мусор, ходить на шашлыки. Даже небольшой искры хватит, чтобы пламя охватило несколько сот гектаров полей.

- В области находится один населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров - поселок Кульдур. Также 106 населенных пунктов подвержены угрозе ландшафтных (природных) пожаров. В зоне высокой пожарной опасности может оказаться 173 дома с количеством населения 1335 человек, санатории, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

На 27 октября в автономии зафиксировано 173 термоточки. Среди них 166 палов сухой травы, четыре - совпали с лесными пожарами, две - плановые отжиги в районах и одна не подтвердилась.

ПИРОМАНАМ ШТРАФЫ

В ЕАО действует особый противопожарный режим. Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность, причем санкция в этот щекотливый период удваивается. Для частных лиц штраф составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется как преступление по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая, в зависимости от части, предусматривает штрафы от 200 до 400 тысяч рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Максимальное наказание - до восьми лет колонии.

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