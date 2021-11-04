Где сделать прививку от коронавируса в Хабаровском крае: все мобильные пункты вакцинации, режим работы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Минздрав Хабаровского края опубликовал обновленный список мобильных пунктов вакцинации в Хабаровском крае. Некоторые пункты вновь возобновили работу на период праздничных дней, а другие продлили работу лишь на один день, в связи с введением новых ограничительных мер. Для жителей региона доступны четыре вида вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V») и однокомпонентные «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак». «Комсомольская правда» - Хабаровск» рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Хабаровском крае: все мобильные пункты вакцинации, режим работы.
ХАБАРОВСК
1. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. Вход с торца здания.
Режим работы 4 ноября 2021: с 12:00 до 18:00.
Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.
Режим работы 4 ноября 2021: с 10:00 до 20:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
Режим работы с 5 по 7 ноября 2021: с 11:00 до 18:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
Режим работы с 8 ноября 2021: вторник-пятница с 11:00 до 18:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.
Выходной: понедельник.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
3. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
4. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.
Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00.
Суббота с 9:00 до 19:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
5. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
6. «Леруа Мерлен». Улица Трехгорная, 100. Центральный вход, налево.
Режим работы: суббота-воскресенье с 11:00 до 18:00.
Выходной: понедельник-пятница.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
7. Опорный пункт вакцинации студентов. Улица Карла Маркса, 60. Вход на втором этаже, 220 кабинет.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 14:00.
Выходной: суббота-воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
КОМОСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
1. Торговый центр «Радуга». Проспект Победы, 25.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00.
Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
2. Площадь ЦУМа. Автомобиль КАМАЗ.
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.
Суббота: с 10:00 до 15:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ВЯЗЕМСКИЙ
1. Площадь 40-летия Победы.
Режим работы: суббота с 10:00 до 13:00.
Выходной: воскресенье-пятница.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
ЧЕГДОМЫН
1. Районный дом культуры.
Режим работы: вторник и четверг с 17:00 до 19:00.
Суббота с 12:00 до 14:00.
Выходной: понедельник, среда, пятница, воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
АМУРСК
1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».
Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.
Суббота с 10:00 до 13:00.
Выходной: воскресенье.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.
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