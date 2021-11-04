Где сделать прививку от коронавируса в Хабаровском крае: все мобильные пункты вакцинации, режим работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Хабаровского края опубликовал обновленный список мобильных пунктов вакцинации в Хабаровском крае. Некоторые пункты вновь возобновили работу на период праздничных дней, а другие продлили работу лишь на один день, в связи с введением новых ограничительных мер. Для жителей региона доступны четыре вида вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V») и однокомпонентные «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Ковивак». «Комсомольская правда» - Хабаровск» рассказывает, где сделать прививку от коронавируса в Хабаровском крае: все мобильные пункты вакцинации, режим работы.

ХАБАРОВСК

1. Торговый центр «ЭВР». Улица Суворова, 51. Вход с торца здания.

Режим работы 4 ноября 2021: с 12:00 до 18:00.

Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Арена «Ерофей». Улица Павла Морозова, 83. Боковой вход со стороны жилого комплекса.

Режим работы 4 ноября 2021: с 10:00 до 20:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

Режим работы с 5 по 7 ноября 2021: с 11:00 до 18:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

Режим работы с 8 ноября 2021: вторник-пятница с 11:00 до 18:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

Выходной: понедельник.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

3. Торгово-развлекательный комплекс «Броско Молл». Улица Пионерская, 2в. Вход на 0 этаже.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

4. «Уголок здоровья» в Сбербанке. Улица Пушкина, 54. Центральный вход, налево.

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00.

Суббота с 9:00 до 19:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

5. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

6. «Леруа Мерлен». Улица Трехгорная, 100. Центральный вход, налево.

Режим работы: суббота-воскресенье с 11:00 до 18:00.

Выходной: понедельник-пятница.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

7. Опорный пункт вакцинации студентов. Улица Карла Маркса, 60. Вход на втором этаже, 220 кабинет.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 14:00.

Выходной: суббота-воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

КОМОСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

1. Торговый центр «Радуга». Проспект Победы, 25.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00.

Суббота-воскресенье с 10:00 до 15:00.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

2. Площадь ЦУМа. Автомобиль КАМАЗ.

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00.

Суббота: с 10:00 до 15:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ВЯЗЕМСКИЙ

1. Площадь 40-летия Победы.

Режим работы: суббота с 10:00 до 13:00.

Выходной: воскресенье-пятница.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ЧЕГДОМЫН

1. Районный дом культуры.

Режим работы: вторник и четверг с 17:00 до 19:00.

Суббота с 12:00 до 14:00.

Выходной: понедельник, среда, пятница, воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

АМУРСК

1. Торгово-развлекательный центр «Линкор».

Режим работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00.

Суббота с 10:00 до 13:00.

Выходной: воскресенье.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, маску.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Закрытие ТЦ и QR-коды на транспорте: новые жесткие антиковидные меры ввели в Хабаровском крае

Смертность в регионе достигла показателей прошлого года, а в декабре может резко увеличиться (подробнее)