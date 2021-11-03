В Хабаровском крае темпы прироста заболевших коронавирусом выше, чем на Дальнем Востоке в целом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае темпы прироста заболевших коронавирусом выше, чем на Дальнем Востоке в целом. Каждый день число зараженных растет, смертность увеличивается. Для остановки распространения ковида в регионе ввели новые, еще более жесткие ограничения.

- В крае не соблюдаются нерабочие дни. Мы видим, что практически вся сфера услуг работает, она не закрылась. При этом не соблюдаются профилактические противоэпидемические мероприятия. [...] Наибольшее число нарушений - на объектах торговли. Не соблюдается масочный режим, нарушается режим дезинфекции, не проводится термометрия, - сказала Татьяна Зайцева, глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

С 4 по 12 ноября в Хабаровске и пригороде, Комсомольске, Николаевске, Амурске и Совгавани закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических, бытовых услуг и общепит работают только на вынос и доставку. Закрываются алкомаркеты, бассейны, фитнес-центры, детские комнаты. Аптеки, зоомагазины и точки торговли продовольственными товарами продолжают работать.

Второй этап введения QR-кодов сдвинули на неделю - с 20 на 13 ноября. Новая система заработает в ТЦ, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах. К QR-кодам также подключат бани, фитнес-центры, бассейны.

На междугороднем общественном транспорте QR-коды заработают с 13 ноября. Люди старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению кода.

Власти рассматривают возможность ввести QR-коды в аэропортах на приезд и выезд с территории Хабаровского края. Это может случиться в конце ноября.

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