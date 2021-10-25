В регионе ужесточили антиковидные меры
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровске (да и во всем крае) бушует коронавирус. В связи с этим ужесточили антиковидные меры. Одна из них - введение системы QR-кодов в Хабаровске. Зачем они нужны и когда заработают - в нашем материале.
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ
QR-код подтверждает, что на данный момент вы официально не болеете коронавирусом. Попасть в общественные места без него - не получится. Получить код могут те, кто прошел все этапы вакцинации, получил отрицательный ПЦР-тест в аккредитованной лаборатории, оформил медотвод от прививки или переболел ковидом не позже, чем полгода назад.
Получить QR-код в Хабаровске можно на сайте «Госуслуг» в разделе, посвященном коронавирусу. Если личного кабинета нет, то его придется завести. Учетная запись должна быть обязательно подтверждена, сделать это можно в МФЦ или «Сбере». Данные об учетной записи необходимо подать в учреждение, в котором проходили вакцинацию или сдавали ПЦР-тест. О других способах получения QR-кода в Хабаровске лучше уточнить заранее у специалистов клиники.
ГДЕ ВВЕДУТ QR-КОДЫ В ХАБАРОВСКЕ?
Систему QR-кодов в Хабаровске будут вводить поэтапно с 1 ноября. Первыми попадают ночные клубы, объекты культуры и спорта. Власти обещали устраивать регулярные проверки, чтобы выяснить, где соблюдается данная мера.
Второй этап внедрения QR-кодов в Хабаровске стартует 20 ноября. К новой системе подключат заведения общепита, фитнес-центры, гостиницы и хостелы.
Также вводятся нерабочие дни в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Некоторые категории граждан отправят отдыхать, часть жителей края отправится на «удаленку». Свое расписание поменяют поликлиники.
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