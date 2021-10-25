Ковидная обстановка вынудила ввести дополнительные выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная волна заболеваемости коронавирусом захлестнула Хабаровский край. Число инфицированных растет, а опасное заболевание уносит все больше жизней. Обстановка вынудила ввести дополнительные выходные. Нерабочие дни в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 года: рассказываем, что закрыто и что будет работать.

ЧТО И КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Учреждения культуры, органы исполнительной и муниципальной власти в нерабочие дни в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут работать в обычном режиме. Поликлиники и амбулатории будут оказывать помощь по стандартному графику с 1 по 3 ноября. 5-6 числа учреждения будут открыты по режиму субботы. 7 ноября - обычный рабочий день. Оказание плановой и экстренной помощи в период нерабочих дней в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 года останавливаться не будет.

- Остальные работодатели вправе установить число рабочих дней по своему усмотрению. Детские сады закрывать нельзя. Они будут работать в полном объеме. Нужно сделать так, чтобы люди спокойно могли оставить детей воспитателям и выйти на службу, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИ НА ОТДЫХ

Из-за введения нерабочих дней в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 у школьников продлеваются осенние каникулы. Если изначально ребята должны были вернуться за парты 1 ноября, то теперь эта дата отодвинута на шесть дней. Но домашнее задание на период дополнительных выходных никто не отменяет. Чтобы усвоить учебный план, вероятно, какая-то из четвертей будет увеличена.

Некоторые вузы и техникумы в период нерабочих дней в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 переводят студентов на дистанционное обучение.

QR-КОДЫ

С 1 ноября объекты спорта, культуры и ночные клубы будут работать с заполняемостью до 50 процентов от пропускной способности, но не более 500 человек. Попасть в «Платинум Арену», театры и бары можно будет только с QR-кодом. Он выдается после прохождения всех этапов вакцинации против ковида, отрицательного ПЦР-теста на, медотвода от прививки и перенесенного недавно коронавируса. Найти QR-код можно на «Госуслугах». Заведения общепита, фитнес-центры, гостиницы и хостелы введут аналогичную систему с 20 ноября.

Но посещать общественные места разрешать далеко не всем. Из-за введения нерабочих дней в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября 2021 неработающих пенсионеров старше 60 лет планируют отправить на самоизоляцию. Те, кто продолжают трудиться в столь преклонном возрасте, должны уйти на «удаленку». Исключение - привитые или переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев.

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