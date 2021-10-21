Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, будут ли вводить QR-коды в Хабаровском крае

Губернатор подчеркнул, что надеется на ответственность бизнеса, который будет контролировать соблюдение ограничительных мер Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в регионе пока не собираются вводить QR-коды. При этом губернатор подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно серьезной.

- Никогда не говори никогда в вопросах борьбы с ковидом. Введение QR-кодов – это возможно. Мы изучаем опыт и возможности других регионов. Но при этом пока речи об обязательном QR-кодировании в общественных местах не идет. Мы надеемся на ответственность бизнеса, - рассказал Михаил Дегтярев в ходе пресс-конференции.

Глава региона напомнил, что в общественных местах обязательным остается ношение масок, а количество гостей на массовых мероприятиях не должно превышать 1000 человек. Также Михаил Дегтярев заявил о важности вакцинации, он отметил, что лучшего способа борьбы с распространением коронавируса пока не придумано.

Напомним, по последним данным в регионе коронавирус подтвердился у 328 человек.