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Общество21 октября 2021 12:13

Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, будут ли вводить QR-коды в Хабаровском крае

Ситуация с коронавирусом в регионе достаточно напряженная
Максим МОЛОТОВ
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Губернатор подчеркнул, что надеется на ответственность бизнеса, который будет контролировать соблюдение ограничительных мер

Губернатор подчеркнул, что надеется на ответственность бизнеса, который будет контролировать соблюдение ограничительных мер

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что в регионе пока не собираются вводить QR-коды. При этом губернатор подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно серьезной.

- Никогда не говори никогда в вопросах борьбы с ковидом. Введение QR-кодов – это возможно. Мы изучаем опыт и возможности других регионов. Но при этом пока речи об обязательном QR-кодировании в общественных местах не идет. Мы надеемся на ответственность бизнеса, - рассказал Михаил Дегтярев в ходе пресс-конференции.

Глава региона напомнил, что в общественных местах обязательным остается ношение масок, а количество гостей на массовых мероприятиях не должно превышать 1000 человек. Также Михаил Дегтярев заявил о важности вакцинации, он отметил, что лучшего способа борьбы с распространением коронавируса пока не придумано.

Напомним, по последним данным в регионе коронавирус подтвердился у 328 человек.

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