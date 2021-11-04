На Колыме горит тундра в 20-градусный мороз. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

В Магаданской области полыхает сухая трава. Несмотря на отрицательную температуру, огонь остановить пока не удается. Ситуация обостряется тем, что ближайшие от возгораний водоемы уже схватились льдом. Специалистам Авиалесоохраны приходится перебивать огонь ветками лиственницы и стланика. Сейчас в области огнем охвачено около 360 гектаров земли.

ИСКЛЮЧЕНИЕ, А НЕ ПРАВИЛО

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, ландшафтный пожар начался 2 октября. В районе поселка Радужный Ольского городского округа загорелась высохшая трава. Причиной возгорания назван человеческий фактор.

- Учитывая невысокую влажность, ветреную погоду и отсутствие снега в долинах и на побережье скорость распространения огня может достигать 10-15 метров в минуту, - объяснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Еще 2 октября на место были направлены две группы пожарных Авиалесоохраны. Для тушения огня направили пожарные автоцистерны и вездеход.

- В первую очередь силы направлены на защиту поселков Радужный и Армань, а также опор линии электропередачи, - добавили в профильном министерстве.

В среду, 3 ноября, к месту возгорания отправились специалисты ГУ МЧС России по Магаданской области. Всего к работам привлечено 33 человека и 8 единиц техники, в том числе бульдозеры Колымаэнерго.

- Уже проведена опашка линий электропередач, угрозы распространения огня нет. Сейчас кромка огня движется в сторону озера Глухое в сторону поселка Радужный. Пожар в 12 км от поселка, угрозы населенному пункту нет, а допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Кроме того, для определения обстановки задействована беспилотники МЧС России.

НЕЧЕМ ТУШИТЬ ОГОНЬ

Самая большая проблема в тушении 360 гектаров тундры – погодные условия. Сейчас температура в Ольском городском округе достигает -20 градусов, ветер усилился, а водоемы замерзли. Пожарным попросту нечем тушить огонь. Из-за этого приходится перебивать пламя ветками лиственницы и стланика.

Дым угрожающе поднялся над ближайшими поселками. Фото: @magadanmedia.

Огонь подбирается к поселку Армань. Сейчас возгорание в 15 километрах от населенного пункта. Огонь угрожает ЛЭП. Сейчас сотрудники энергетической компании вручную вырывают небольшие канавы вокруг ЛЭП, чтобы огонь на нее не перекинулся. Опоры линии сделаны из дерева, из-за их загорания электроэнергии могут лишиться жители окружающих поселков.

В целом, для Магаданской области пожары в ноябре – это исключение. Зачастую к этому времени тундра засыпана снегом.

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