Иван написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность постановления главного санврача области. Фото: предоставлено героем публикации

В Еврейской автономной области разразился настоящий медицинский скандал. В городе Облучье заявления на увольнения написали все сотрудники скорой помощи, всего их 15 человек.

Медики не хотят прививаться от коронавируса и считают, что их пытаются заставить это сделать насильно.

«КП-Хабаровск» связался с одним из сотрудников скорой из Облучья. Иван Краснослободцев работает на неотложке водителем. Он рассказал, почему обратился с жалобой в прокуратуру и объяснил, из-за чего медики не хотят вакцинироваться.

По словам Ивана, заявление на увольнения написали не 15, а 27 человек. Помимо медиков из Облучья их примеру последовали работники скорой из села Пашково.

Иван Краснослободцев рассказал, что недовольство медиков вызвало постановление главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова. Согласно нему, до 15 ноября 80% сотрудников медицинской сферы должны быть привиты от COVID-19 первым компонентом вакцины, а к 15 декабря вакцинацию следует завершить. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

- С данным постановлением мы не согласны. Многие высказывались о том, что вакцинация должна быть добровольной, а тут получается какая-то «принудиловка». Для нас отстранение от работы – оставление без средств к существованию. Конечно, никто не хочет увольняться, но мы не видим другого выхода. Раз санитарные врачи ставят нас в такие условия, ничего не поделаешь, - сетует Иван.

Водитель скорой назвал причины, из-за которых медики из Облучинского района написали заявления на увольнения.

- У нас у всех есть антитела, ведь мы постоянно возим пациентов с подтвержденным коронавирусом и многие сотрудники переболели, - говорит Иван Краснослободцев.

Он написал заявление в прокуратуру (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

- Я попросил провести проверку законности постановления главного санитарного врача ЕАО. Ведь вакцинация должна проходить на добровольной основе. Кроме того, попросил проверить постановление на предмет соблюдения трудового законодательства, - объяснил Иван.

По его словам, 4 ноября с медиками, написавшими заявления, встретился представитель прокуратуры. Правда, какого-либо решения проблемы найдено не было.

По словам Ивана Краснослободцева, какого-то лидера у сотрудников скорой помощи нет. Решение о массовом увольнении приняли стихийно.

- Для меня это стало удивлением, что заявления написало такое количество людей. Я думал будет два-три человека, а оказалось 27, - удивляется Иван.

По словам Владислава Когана, главного врача скорой медицинской помощи Еврейской автономной области, причин для паники нет. Он уверяет, что даже если уволятся все сотрудники, написавшие заявления, люди не останутся без неотложной медицинской помощи.

МНЕНИЕ

Академик РАН и вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировал ситуацию. Он призвал руководителей медиков продолжать разъяснительные беседы.

- Надо завтра же поехать в Облучье, встретиться с людьми. Я хорошо знаю этот город - бывал там. Наверняка все бригады скорой помощи – самоотверженные, любящие свою работу люди. Естественно, кто-то там есть из тех, кто сдетонировал эту ситуацию. Надо со всеми встретиться, поговорить, убедить. И, конечно же, медицинские работники должны быть флагманами. Правильно делают известные люди, руководители ведомств, когда публично вакцинируются. И сегодня эту позицию должны занимать все медицинские работники, - сказал он.

Онищенко подчеркнул:

- Главная задача и Роспотребнадзора, и региональных органов здравоохранения – быть примером той убежденности, что вакцинация - единственный способ, который спасет многие жизни, сохранит большее число людей здоровыми, - уверен академик.