Автомобилистка выжила, попав под поезд в Хабаровском крае

Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Фото: live.khv

Поезд врезался в иномарку у села Новый Мир в Комсомольском районе Хабаровского края. Авария случилась около 5 вечера, в субботу 6 ноября. Красная Toyota Cami выехала на рельсы прямо перед пассажирским поездом.

По словам очевидцев, переезд был закрыт – он оснащен светофором, сигнализация и звук на путях работали, но автомобиль все равно начал переезжать пути по переезду на запрещающий сигнал.

Машинист состава попытался затормозить, однако все равно врезался с легковушку. Иномарку от сильного удара опрокинуло на бок и протащило несколько метров по рельсам.

Факт ДТП подтвердили и в ГИБДД.

- Женщина-водитель не предоставила преимущество в движении поезду и заехала на железнодорожные пути, что привело к столкновению. Машинист предпринял экстренное торможение, благодаря чему водитель получила легкие травмы. Из-за аварии поезд остановился на 40 минут. Женщину увезли в больницу, - сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе УГИБДД Хабаровского края.

Машину перевернуло и протащило по путям. Фото: live.khv

Момент с ДТП попал на видео и в соцсети. Вот, что пишут пользователи паблика live.khv. Люди поражаются и возмущаются такому поступку автолюбительницы и отмечают, что женщине очень повезло, а также выражают сочувствие машинисту.

- Хорошо хоть не размотало машину вместе с автолюбительницей по частям.

- Ну ладно парни гоняют. В башке дырки. Но женщина жолжна мудрее быть во всем.

- Лучше быть последним в движении уличном, чем первым в движении похоронной процессии.

- Машинисту теперь нервы лечить, а ещё куча вопросов к нему будет.

На данный момент ведется следствие по данному инциденту.

Напомним, 5 ноября уже в Хабаровске водитель седана Honda врезался в Toyota, после чего врезался в столб у трамвайных путей. Виновник ДТП получил травмы.