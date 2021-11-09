В ледовом плену оказались все участки города Фото: Евгений СТОЯНОВ

Утром 9 ноября Хабаровск превратился в сплошной каток. Прошедший дождь превратил осадки в лед. Это привело к небывалому гололеду и, как следствие, к всплеску ДТП. Правда, машин на городских улицах сейчас немного. Сервис «Яндекс.Пробки» утром показывал всего два балла.

Накануне в связи с надвигающейся непогодой Госавтоинспекция Хабаровска призвала водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

- Тем, кто за рулем, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Помните, на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы. Важно избегать резких остановок и поворотов, - напомнили в ГИБДД.

Пешеходы вынуждены идти по газонам, чтобы не упасть Фото: Евгений СТОЯНОВ

Из-за обледенения пешеходам становится сложно двигаться по тротуарам. Многие вынуждены идти по газонам. Особенно тяжело оказалось тем, кому пришлось преодолеть подъем или спуск от Амурского и Уссурийского бульваров.

Такую картину сейчас можно увидеть на площади Ленина Фото: Евгений СТОЯНОВ

Улица Карла Маркса также оказалась покрыта ледовой коркой Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Обледенелой оказалась улица Шевчука Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Позже в Госавтоинспекции призвали водителей воздержаться от поездок.

- В условиях дождя и мокрого снега Госавтоинспекция работает в усиленном режиме и рекомендует автовладельцам не использовать личный транспорт. Если поездку отложить невозможно, строго соблюдайте скоростной режим и увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Также соблюдайте боковой интервал, так как в условиях снежного наката и гололеда тормозной путь увеличивается. Не забывайте о пешеходах, которым следует уступать дорогу, - призвали в ведомстве.

Кстати, аналогичную ситуацию накануне можно было наблюдать в Магаданской области. Снегопад и лед привели к небывалому числу аварий.

К очистке Хабаровска уже подключились дорожные службы. Сейчас дорожники пытаются убрать лед на местах, по которым чаще всего ходят люди.

- Службы благоустройства Хабаровска работают круглосуточно. Сейчас важно расчистить остановки, пешеходные переходы, спуски и подъемы для свободного перемещения хабаровчан. В планах обработка реагентами основных городских магистралей, - сообщили в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Еще ночью дорожники начали обработку пути следования общественного транспорта. На дороги уже высыпали 185,6 тонны пескосоляной смеси, 16,6 тонны реагента, а также четыре тонны соли.

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