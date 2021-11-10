Пытались подвесить и убить: в Хабаровске собака спаслась из капкана и несколько недель ходила с обмотанной вокруг тела проволокой

Неизвестные соорудили капкан из проволоки, чтобы подвесить собаку и убить Фото: Скриншот с видео

Человеческая жестокость по отношению к животным порой поражает до глубины души. Опубликованные в статье кадры - дело рук людей, которые пытались избавиться от пса Черныша. Специально для этого неизвестные соорудили капкан из проволоки, чтобы подвесить собаку и убить.

Черныш прибился к садовому товариществу «Планета» давно. Оголодавшего пса пожалел местный дачник, у которого были две свои собаки. Мужчина содержал и кормил питомцев, но не так давно умер. Новая хозяйка перестала приезжать на участок и голодным собакам ничего не оставалось, кроме как побираться по соседям.

Кто тот живодер, что сотворил подобное с собакой - неизвестно Фото: Социальные сети

Людям не нравилось, что бездомные псы бродят по участкам, поэтому вызвали зоозащитников. Увидев Черныша, волонтеры обомлели: вокруг туловища собаки была обмотана толстая проволока, которая пережала внутренние органы, сильно впилась в кожу и разрезала ее до мяса. Пес не давался людям, метался от боли и страха, пытаясь сбежать подальше. Спустя три дня волонтеры смогли поймать Черныша и отвезти к ветеринарам.

- Ему сделали операцию, проволоку перекусили кусачками. Специалисты сказали, что ткань вокруг ран местами омертвела, а это значит, что собака ходила с удавкой от двух недель до месяца. Сейчас у Черныша гноятся швы, но он уже стал кушать, пить и ходить в туалет сам. Хоть состояние собаки и улучшилось, но нужно увеличить дозу антибиотиков, - рассказала «КП» Светлана Лазарева, волонтер зоозащиты.

Кто тот живодер, что сотворил подобное с собакой - неизвестно. Зоозащитники считают, что это могли быть как маргиналы, которые хотели съесть Черныша, так и кто-то из местных, кому мешал бродячий пес.

Сейчас пострадавшей собаке требуется лечение и восстановление в теплой передержке. На улице с подобными ранами пес не выживет. Волонтеры призывают неравнодушных людей помочь с лечением Черныша.

Оказать помощь можно: карта «Тинькофф» , привязана к номеру +79242257230 (Марина И.). Карта «Сбербанка» 63900270 9010247780 (Мария Владимировна П.) привязана к номеру +7 914 409-40-96, с пометкой «Чернышу».

Спустя три дня волонтеры смогли поймать Черныша и отвезти к ветеринарам Фото: Социальные сети

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