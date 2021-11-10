Непонятные звуки переполошили жителей 66 квартала Фото: Скриншот с видео

Вечером 9 ноября в одном из дворов Комсомольска-на-Амуре раздались громкие хлопки. Местные жители не сразу поняли, что происходит, но перепугались и сообщили в полицию. Все прояснило попавшее в сеть видео.

Непонятные звуки переполошили жителей 66 квартала. Хлопки раскатывались от дома №60 по улице Аллея Труда. Некоторые местные жители подумали, что в небе «распустился» фейерверк. К тому же, был повод - по неподтвержденной информации, здесь праздновали свадьбу представители одной из диаспор.

Но салюта все не было, а к комсомольчанам приходило осознание того, что звуки были больше похожи на выстрелы. Это подтверждает видео, которое попало в соцсети. На кадрах видно, как из-за машины вырывается дульная вспышка, и слышны хлопки, похожие на автоматную очередь.

Кто именно устроил пальбу в центре Комсомольска-на-Амуре - неизвестно. В городской полиции «КП» подтвердили факт стрельбы, но от подробных комментариев пока отказались. О пострадавших и погибших не сообщается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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