Полиция рассказала подробности стрельбы на свадьбе в Комсомольске

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли того, кто стрелял воздух Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История со стрельбой в одном из жилых дворов Комсомольска-на-Амуре обрастает подробностями. Напомним, что 9 ноября неизвестный несколько раз очередью выстрелил в воздух. На место прибыла полиция.

Оглушительные хлопки раздались в 66 квартале. Стреляли возле дома №60 по улице Аллея Труда. Местные жители не сразу поняли, что за громкий звук раздался по двору и ожидали салюта. К тому же, был повод - здесь праздновали свадьбу. Когда пришло осознание, люди вызвали полицию.

Точки над i расставило видео, которое облетело соцсети. На нем из-за иномарок вырывается дульное пламя, а раздающиеся хлопки похожи на автоматную очередь. После стрельбы, неизвестные сели по машинам и разъехались.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ нашли того, кто стрелял воздух. Им оказался 23-летний комсомольчанин. По его словам, очереди он пускал из охолощенного автомата. Пострадавших нет, Следком проводит проверку.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В данное время оно направлено в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Максимальное наказание по статье - до семи лет колонии.

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