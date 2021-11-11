«Комсомольская правда» - Хабаровск» наградила победителей конкурса детских поделок и рисунков «Золотая осень глазами ребенка»

Победители конкурса «Золотая осень глазами ребенка» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Редакция «Комсомольской правды» - Хабаровск» наградила победителей конкурса детских поделок и рисунков «Золотая осень глазами ребенка», который проходил на нашем сайте с 15 октября по 7 ноября. В конкурсе участвовали работы детей всех возрастов. Победитель определялся общим количеством голосов за определенную поделку или рисунок.

В общей сложности на конкурс прислали 20 работ.

Все победители фотоконкурса Фото: Сергей ПЯТКОВ

Победителями стали пятеро ребят. Первое место получила работа юного Дениса. Мальчик смастерил избушку на курьих ножках и Бабу Ягу из подручных материалов. Всего работа Дениса набрала 429 голосов. На втором месте оказалась поделка Артура. Школьник собрал фигурку лебедя из природных материалов. За работу Артура проголосовали 362 раза. Бронза досталась девятилетнему Владиславу. Его поделка «Паучок на паутине» набрала 347 голосов. Шестилетняя Варвара из села Князе-Волконского стала четвертой. Девочка тоже собрала избушку бабы Яги из веточек и камыша. За работу Вари проголосовало 262 человека. Почетное пятое место досталось Вячеславу из Хабаровска. Поделка «Осенний дворик» набрала 186 голосов.

Ребята получили призы и дипломы победителей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Все победители получили призы и подарки от наших партнеров - живая вода «Сосновская роса», центр детского развития «Чудо Чадо», студия программирования Programist, спортивно-оздоровительный бассейн Lime, нейрошкола «Сила мозга», ООО «Золотой юг», а также дипломы от редакции.

Директор центра развития «Чудо-чадо» Алина Герасименко (справа) Фото: Сергей ПЯТКОВ

Редакция «КП» - Хабаровск» выражает благодарность всем победителям и участникам конкурса.

Живая вода «Сосновская роса» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Спортивно-оздоровительный бассейн Lime Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Студия программирования Programist Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Нейрошкола «Сила мозга» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Центр детского развития «Чудо Чадо» Фото: Елена ТЕРЯЕВА