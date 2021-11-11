«Мы вводим QR-коды, чтобы все вакцинировались»: зампред Хабаровского края высказался о новых антиковидных ограничениях Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край занял 79 место по России по темпам вакцинации. И хотя какая-то часть жителей региона, за длинные выходные, успела получить иммунитет от ковида, общие цифры остаются плачевными. Главная цель в 80% вакцинировавшихся достигнута не была. Власти вновь вынуждены вводить новые ограничения, чтобы у людей появился стимул.

НОВШЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

В Хабаровском крае вновь ужесточают антиковидные ограничения. Новые правила вновь распространятся только на Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск и поселок Переяславка. Одним из новшеств стала перспектива введения QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте.

- Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем и с той эпидемиологической ситуацией, которая у нас есть. Все мероприятия по введению QR-кодов необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

С 1 по 8 ноября, в период введения жестких ограничений и закрытия мест общественного питания, выявлено множество нарушений. В том числе, в правительстве отметили, что ночная жизнь в Хабаровске продолжалась, несмотря на ограничения.

- По трем названным адресам я прошу установить камеры на вход и выход. И, пожалуйста, чтобы они работали, была тесная связь с городской администрацией и органами МВД. Больше никаких вариантов нет. Еще раз нарушат – закрыть. Напоминаю, что с 23:00 до 6:00 работа там должна быть прекращена, - добавил зампред.

Кроме того, ограничения нарушили и другие предприниматели.

- Возбуждены административные дела в отношении предприятий «Винлаб Уссурийск», «Винлаб Находка», - сказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ВАКЦИНАЦИЯ

Сейчас среднероссийский уровень вакцинации равен 425. В Хабаровском крае – 274.

- Наши коллеги из Приморского края по цифрам уже вышли к показателю в 600 и вплотную приблизились к нам. Я думаю, что если мы не проявим активность, то скатимся к самым аутсайдерам, - заявил Евгений Никонов.

До сих пор наихудшая ситуация сохраняется в Советско-Гаванском районе. Накануне там открыли дополнительные койки из-за увеличения числа тяжелых больных.

- Выраженные проблемы в район имени Лазо, Ульчском. Там доля вакцинированных составляет менее 40% от плана. План был простой – к 1 ноября достигнуть 80% привитого населения. К сожалению, такой динамики нет. Есть районы, которые у нас практически выполнили план по вакцинации, например, Аяно-Майский. Но от этого радостней не становится, в том смысле, что самые главные города – Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – еще далеки от намеченных целей, - добавил Евгений Никонов.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

- Наш регион находится в тройке лидеров по России по темпу прироста вновь заболевших людей. Начиная с 40-й недели, регистрируется еженедельный темп прироста вновь выявленных случаев заболевания. На 40-й неделе он был равен 2,8%, а на последней – 18,5%. Среднесуточный прирост вырос с 0,3% до 0,45%. Мы превышаем среднероссийский показатель в 1,7 раза, - рассказала Татьяна Зайцева.

Произошли изменения в возрастных группах болеющих. Каникулы повлияли на детскую заболеваемость. На 35% выросло количество заболевших в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме того, из-за семейных очагов произошел всплеск заболеваемости среди детей до года.

Среди взрослых прирост фиксируется в возрастной группе от 18 до 40 лет – до 28%. Заболеваемость среди работающего населения составила 40%. За последнюю неделю случаи заболевания зафиксированы на 660 предприятиях края. Благодаря самоизоляции с 14% до 10% снизился темп прироста заболеваемости среди людей старше 65 лет. Но по-прежнему в этой группе самые высокие темпы заболеваемости, они выросли до 366 на 100 тысяч населения, в то время как средний показатель по краю – 249.

- Наиболее высокие уровни заболеваемости по-прежнему в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Активно прирастают Николаевский, Ванинский, Амурский, Комсомольский, Солнечный, Нанайский и район имени Лазо, - добавила главный санитарный врач региона.

Из-за миграции показатели заболеваемости на севере края превышают средние в 1,5-2 раза.

- Хочу обратиться с просьбой к УМВД продолжить контроль за соблюдение самоизоляции людей не только заболевших, но и контактных по месту пребывания, - сказала Татьяна Зайцева.

Кроме того, сейчас в крае два раза превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ.

- Линия «122» должна заработать полноценно, в полном объеме, если необходимо, увеличьте ее работу до 22:00. На линию «122» должны поступать звонки по обеспечению вакцинации лиц старше 60 лет. Любой человек в крае старше 60 лет звонит на «122», оставляет заявку на вакцинацию и дальше мы формируем мобильные бригады и проводим вакцинацию на дому. На этой же линии необходимо продолжать консультации врачей в отношении медотводов, - предложил Евгений Никонов.

Также зампред отметил, что в Хабаровске не хватает круглосуточного пункта вакцинации и нового пункта в северном микрорайоне.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Вход в аэропорты и вокзалы по QR-кодам: в Хабаровском крае ужесточают антиковидные ограничения

Предыдущие меры не соблюдали как жители края, так и бизнесмены (подробнее)