Вход в аэропорты и вокзалы по QR-кодам: в Хабаровском крае ужесточают антиковидные ограничения

Новые ограничения начнут действовать уже с 13 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вновь ужесточают антиковидные ограничения. Новые правила вновь распространятся только на Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск и поселок Переяславка. Именно в этих населенных пунктах и районах ситуация со смертностью, заболеваемости и вакцинацией обстоит самым худшим образом. Новые правила вступят в силу уже с 13 ноября.

С 13 ноября попасть в торговые и торгово-развлекательные центра площадью от 1000 квадратных метров можно лишь предъявив QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справку (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании. Новые ограничения затронут 160 торговых центров региона и 150 магазинов. В этот список вошли и строительные гипермаркеты «Леруа Мерлен», «Баярд», «СВИФ», «Столичный двор» и другие.

- Мы проводим совещания, формулируем какие-то предложения, но тысяча людей работает над тем, как их преодолеть. Поэтому меры должны быть достаточно жесткими и однозначными, с учетом того опыта, который мы накопили. Надо сказать, что ни одни мы сделали такие ошибки, хотя я бы это и ошибками не назвал. Та же самая история была и в других субъектах России, когда в больших известных сетях на прилавках рядом со стройтоварами появлялась мука и подсолнечное масло. Собственно говоря, таким образом, бизнес защищал свои интересы, но это никоим образом не сказывается позитивно на здоровье людей, - заявил Евгений Никонов, зампред регионального правительства по социальным вопросам.

В случае если в организациях сферы банковских, финансовых и страховых услуг будет вакцинировано менее 80% сотрудников, с 13 ноября руководителям необходимо перевести не менее 70% штата перевести на дистанционный режим работы. Для тех организаций, у которых привито более 90% сотрудников, минэкономразвития разработает меры поощрения. Те организации малого и среднего предпринимательства, в которых вакцинировалось менее 80%, могут лишить финансовой поддержки.

С 1 декабря госструктурах, а именно в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления, введут антиковидную систему пропуска. Пройти на работу смогут только те, у кого есть QR-код. Те госслужащие, у кого есть подтвержденный медотвод, с 1 декабря переводятся на дистанционный режим работы.

С 1 декабря готовятся к введению QR-кодов в терминале международного аэропорта. Вопрос прорабатывается совместно с федеральными ведомствами. QR-код понадобится тем, кто планирует улететь в другие регионы России и за пределы страны, а также прилетающим в Хабаровск.