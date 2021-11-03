«Это не локдаун»: власти Хабаровского края о новых антиковидных мерах и ограничении гражданских прав

Новые антикоронавирусные ограничения наделали шуму в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Новые антикоронавирусные ограничения наделали шуму в Хабаровском крае. Вводимые меры настолько жесткие, что люди заговорили о локдауне и ущемлении гражданских прав. Ситуацию разъяснили власти региона.

С 4 по 12 ноября в крае закрываются фитнес-залы, бассейны, сауны, кинотеатры, театры, алкомаркеты, магазины по продаже непродовольственных товаров и многое другое. Общепит работает в режиме доставки. В крупных городах региона и Хабаровском районе прекращают работу торговые центры. «Похоже на локдаун», - посчитали жители края.

- Локдаун - введение нерабочих дней практически по всем отраслям. Это закрытие школ, садов, вообще всего, что может быть. Это введение серьезных ограничений на перемещение населения. У нас таких мер нет, наши меры избирательные, точечные, введены не по всей территории края, а с учетом процента вакцинации. Мы очень надеемся на то, что получим позитивную динамику по заболеваемости, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

С 8 ноября в междугороднем авто и ж/д транспорте вводится система QR-кодов. Пассажирами могут стать люди, прошедшие все этапы вакцинации или те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Некоторые посчитали это нарушением прав на свободу перемещения, дарованных гражданам Конституцией РФ.

- По федеральному законодательству, права одного человека не могут исполняться за счет прав других людей. Сложившуюся ситуацию можно назвать просто: мы находимся в состоянии пандемии коронавирусной инфекции в неблагоприятной эпидемической обстановке, которая требует принятия таких [жестких] решений. Мы теряем людей, давайте вы про гражданские права будете рассказывать тем 2600 жителям края, которые уже умерли, и их семьям. Поэтому прививайтесь и не болейте, - сообщил Евгений Никонов журналистам.

Отметим, что вместо QR-кода можно предъявить справку о вакцинации или перенесенном в последние полгода ковиде.

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