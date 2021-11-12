Дегтярев отчитался Матвиенко о темпах вакцинации в Хабаровском крае. Фото: Совет Федерации

За время «ковидных каникул» в Хабаровском крае заметно увеличились темпы вакцинации. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время своего общения с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

- У нас 43% вакцинированных. Мы нарастили буквально за десять дней на 12%, - сказал глава региона.

Он признал: для того, чтобы люди более ответственно отнеслись к своему здоровью, приходится принимать жесткие меры, а также разнообразить способы вакцинации. Так, например, все торговые центры в крае закрыты до 13 числа.

- После того как мы их откроем, мы вводим QR-коды. Плюс все учреждения культуры, спорта, междугороднее сообщение - везде QR-коды, - пояснил губернатор и добавил, что в регионе активно нарастает число мобильных бригад. Их на данный момент 225. Пройти вакцинацию, не выходя из дома, могут пожилые люди. Также врачи приезжают в различные организации, чтобы поставить прививки сотрудникам.

Матвиенко ответила, что 43% вакцинированных - это немного, и призвала всячески убеждать население, вести разъяснительную работу.

- Я надеюсь, что сейчас уже граждане более осознанно подходят к этому, видя четвертую волну ковида и все опасности, которые она несет. Надо этот настрой поддерживать дальше и создавать условия, чтобы людям было удобно вакцинироваться, - сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что в крае «много проблем», и федеральные власти готовы подключаться к их решению. Матвиенко подчеркнула важность поддержки общества и призвала губернатора учитывать пожелания жителей Хабаровского края при дальнейших шагах.

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