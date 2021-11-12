Следователи настаивают на виновности мужчины, а знакомые семьи говорят о клевете. Тематическое фото Фото: Олег УКЛАДОВ

Скандальная история хабаровского мотоциклиста, которого подозревают в насилии над маленькой дочерью, обрастает новыми подробностями. Следователи настаивают на виновности мужчины, а знакомые семьи говорят о клевете.

ПЕТИЦИЯ

Об истории стало известно после того, как в интернете появилась петиция в защиту подозреваемого в педофилии байкера. Авторы утверждают, что в надругательствах мотоциклиста обвиняет собственная дочь. Причем не на реальных основаниях, а якобы из-за обиды на то, что мужчина «ушел из неблагополучной семьи».

Как говорится в тексте петиции, экс-супруга байкера «ухватилась за эту бизнес-идею». Но теперь, когда ситуация дошла до официального обвинения в педофилии, у женщины «нет пути назад: либо идти до конца, либо самой ответить перед законом». Авторы текста призывают главу СКР взять расследование на личный контроль.

ДАННЫЕ СК

Следственный комитет занимает другую позицию и считает, что надругательства были. Причем в течение долгого времени, какого - не раскрывается. Насилие происходило в периоды, когда дочка жила у отца. Несколько эпизодов случились даже во время байкерских слетов в ЕАО, куда девочка ездила вместе с папой.

Мотоциклисту вменяют преступления по двум статьям уголовного кодекса: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Накануне байкеру было предъявлено обвинение.

- Следствием собрана совокупность доказательств, которые наряду с проведенными экспертизами легли в основу обвинения. Судом удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по каждой статье - до 20 лет колонии.

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В тексте сообщается, что на мужчину якобы клевещут родственники (подробнее)