Мифическая прививка: хабаровские врачи подозреваются во взятках за поддельные сертификаты о вакцинации

Схема заработка была опробована летом 2021 года сотрудниками поликлиники №5 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хабаровской поликлинике медики зарабатывали на том, что выдавали поддельные сертификаты о вакцинации против ковида. Документы получали те, кто поставил прививку фиктивно. Услуги врачей были, естественно, не бесплатными.

Схема заработка была опробована летом 2021 года сотрудниками поликлиники №5. Работали медики через посредника, к которому обращались хабаровчане, желающие получить сертификат о вакцинации. После того как люди соглашались на условия, им давали указания, куда идти, в какой день и к какому специалисту.

В поликлинике человека заводили в прививочный кабинет, где препарат ему не вводили, но отметку об иммунизации в журнал профилактических прививок вносили. Затем врач-терапевт выдавал сертификат об успешной вакцинации против коронавируса, а на «Госуслуги» приходил QR-код. Подобную процедуру успели пройти шестеро хабаровчан, за услуги медиков они заплатили «не более 10 тысяч рублей».

- Шестеро граждан стали фигурантами уголовных дел по статье «Мелкое взяточничество». Также в отношении ряда работников поликлиники возбуждено уголовное дело за получение должностным лицом взятки за незаконные действия. В отношении посредника проводятся следственные действия. Расследование продолжается, - рассказал «КП» Андрей Казанин, руководитель Северного межрайонного следственного отдела города Хабаровска.

Врачам грозит до восьми лет колонии, людям, купившим сертификаты о вакцинации, - до одного года лишения свободы.

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