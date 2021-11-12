Зарплата будет: СУ СК заинтересовался скандальным перевозчиком, задолжавшим своим работникам

Сотрудники предприятия ждут полного расчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный следственный комитет подключился к вопросу о невыплате зарплат сотрудникам «АТП - Ванино» после опубликованной накануне статьи «КП» - Хабаровск». По информации, полученной редакцией от одной из сотрудниц, им не поступали выплаты с начала октября.

Однако Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, с которым редакции «КП» - Хабаровск» удалось связаться 12 ноября, заявляет, что в октябре выплаты сотрудникам поступали, а ноябрьские поступят на счета со дня на день.

Региональный СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработанной платы и иных установленных законом выплат». Следователи установят обстоятельства случившегося и уточнят сумму задолженности. По результатам проверки будет принято законное решение.

Напомним, что в редакцию «КП» - Хабаровск» обратились сотрудники ликвидированного предприятия ООО «АТП - Ванино», входящего в ООО «Группа компаний «Пять звезд». Они рассказали, что зарплату работникам предприятия начали задерживать с февраля 2021 года. Девятого апреля все сотрудники были уволены, а компания закрылась. Прокуратура города Советская Гавань вынесла предписание о выплате задолженности. Данное предписание выполнялось вплоть до октября 2021 года, после чего, по словам сотрудников, выплат не поступало. Служба судебных приставов, опираясь на имеющуюся у них информацию, сообщает, что октябрьские выплаты совершались, а выплаты в текущем месяце поступят в ближайшие дни.

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