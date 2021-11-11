Сотрудники скандального хабаровского перевозчика не могут получить зарплаты с апреля: «Сидим без денег»

Без денег остались кондукторы и водители транспортного предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию «КП – Хабаровск» обратилась сотрудница предприятия ООО «АТП Ванино», которое входит в структуру группы компаний «Пять звезд». Ирина рассказала, что ей и 15 ее коллегам перестали выплачивать зарплаты. Предприятие ликвидировали еще в феврале, и с апреля кондукторы и водители перестали получать зарплаты.

С тех сотрудники смогли добиться предписания прокурора города Советская Гавань о выплате задолженности по зарплатам.

- Сначала нам переводили небольшие суммы, но в сентябре руководство группы компаний «Пять звезд» (в которую входило предприятие «АТП Ванино»), определило даты, в которые будет переводит деньги нам на счет – 10-е, 20-е и 30-е число каждого месяца, - рассказывает Ирина, сотрудница «АТП Ванино». – Но за весь октябрь счет руководство не пополнило ни разу. Сидим без денег.

По словам Ирины, руководство группы компаний «Пять звезд» заявило, что перевело деньги на счет перед праздниками, но нам так ничего и не поступило. До службы судебных приставов Советской Гавани дозвониться не можем.

По словам сотрудников, они даже не могут выяснить, как обстоят дела с их ситуацией.

- В настоящее время долг компании перед сотрудниками составляет 316 тысяч рублей. Мы даже не можем узнать, в какие сроки мы получим свои зарплаты.

Редакция «КП – Хабаровск» также не смогла связаться со службой судебных приставов Советской Гавани.

Куду обратиться со своей проблемой, сотрудники закрывшегося предприятия не знают.

Напомним, на директора ООО «Васильев» заведено уголовное дело. Он обвиняется по третьей части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц).

Следствие установило, что директор компании не обеспечил режим труда и отдыха для водителей. Это привело к тому, что 1 мая 2021 года водитель, выполнявший ночной рейс «Лидога – Ванино», уснул за рулем из-за усталости, вызванной нарушением графика. Автобус съехал с трассы и перевернулся, в результате погибло трое пассажиров и еще 27 получили травмы разной степени тяжести.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердила Генеральная прокуратура. В ближайшее время дело будет направлено в суд.