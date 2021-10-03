Следственный комитет начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Следственный комитет начал проверку после ДТП с автобусом. Фото: очевидец

В Хабаровском крае на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. После него несколько человек были экстренно доставлены в больницу. Следственный комитет региона начал проведение проверки, сообщили в ведомстве.

Пострадали 8 человек. Фото: очевидец

— По информации следствия, в утреннее время 3 октября 2021 года на трассе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным в результате случившегося пострадали 8 человек, они госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе СК.

В прокуратуре позже уточнили, что число пострадавших увеличилось до 10. В частности, среди них пятилетний ребенок. У него черепно-мозговая травма. У остальных людей травмы разной степени тяжести.

Как сообщил источник «КП», водитель, по невыясненным пока причинам, не справился с управлением в темное время суток. В результате автобус с пассажирами съехал с дороги в кювет и опрокинулся. На месте аварии работают экстренные службы.

следственный комитет начал проверку. Фото: очевидец

Судя по фото, сделанными очевидцами, автобус принадлежит скандально известному перевозчику «Пять звезд». Именно его водители и кондукторы регулярно становятся участниками скандальных историй.

Аналогичное ДТП произошло в 2015 году. Тогда во время действия запрета на пассажирские перевозки, введенного в Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий, рейсовый автобус из Комсомольска-на-Амуре фирмы «Пять звезд» врезался в фуру.

В 2019 году следственные органы задержали руководителя компании «Пять звезд» Юрия Васильева. Его обвинили в даче взятке бывшему начальнику управления транспорта города Хабаровска Сергею Суковатому.

В 2020 году автобус этого же перевозчика перевернулся на трассе. Тогда также не обошлось без пострадавших.

В компании-перевозчике произошедшее 3 октября ДТП пока не комментируют.

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