Надеемся, что все образуется: в хабаровской компании «Пять звезд» прокомментировали задержание своего руководителя

Напомним, что вечером в пятницу следственные органы задержали руководителя компании «Пять звезд» Юрия Васильева. По словам адвоката его обвиняют в том, что директор дал взятку бывшему начальнику управления транспорта города Хабаровска Сергея Суковатого.

- Следствие считает, что взятка была через покупку автомобиля. В 2017 году супруга Юрия Петровича купила у Сергея Суковатого автомобиль «Ленд Крузер-200» 2008 года выпуска, - рассказал «КП» - Хабаровск» адвокат Михаил Слепцов (адвокатское бюро «Слепцов и партнеры»). – Говорят, что цена сделки была завышена более чем на два миллиона рублей. Мой клиент категорически не согласен с выдвинутыми обвинениями.

Пока суд да дело горожане начали волноваться, не скажется ли это на городских и междугородних перевозках. Компания «Пять звезд», является одним из крупнейших перевозчиков Хабаровского края, работающим на этом рынке уже четверть века. Автобусы Юрия Васильева ходят в Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советскую-Гавань, выполняют рейсы по всему дальневосточному региону. Кроме того работают они и в Хабаровске, выполняя городские рейсы.

Люди опасаются, что задержание бизнесмена крайне негативно скажется на работе всех его предприятий. Несомненно, начнутся проблемы с проведением финансовых операций как внутри компаний, так и внешних – выплата зарплат, расчеты с партнерами, покупка расходных материалов, ГСМ и так далее. Без подписи генерального директора, работа компаний может остановиться.

- Ничего не изменится, - подчеркнул Иван Новиков, заместитель директора компании «Пять звезд». – Мы работаем в штатном режиме, все автобусы сейчас на линии. Никаких оснований для того чтобы что-то менять нет, наоборот есть основания для того чтобы лучше работать, потому что наша задача в том чтобы население города Хабаровска и Хабаровского края получало качественное транспортные услуги. Хотя замечания к нам есть но мы их исправляем.

На самом предприятии к аресту своего руководителя относятся неоднозначно, по мнению руководства это ошибка.

- Переживаем за руководителя, оснований для нахождения Юрия Петровича под стражей ни его адвокат, ни я не видим. Неприятно думать, что такой заслуженный человек, который так много сделал для людей, сейчас находится за решеткой. Все это печально. С другой стороны я думаю что суд разберется и адвокаты докажут невиновность нашего руководителя, - комментирует Иван Новиков.

В воскресенье суд избрал меру пресечения задержанному 27 декабря основателю компании «Пять звезд». По решению судьи Юрий Васильев должен будет провести в СИЗО два месяца.